Ово су најхладнији велики градови свијета: Температуре достижу и до -30 степени

Главни град Монголије је и званично најхладнији главни град планете кад се у обзир узме просјечна годишња температура.
Зими су температуре редовно између -15 и -20, мада нажалост по становнике, жива у термометру зна показивати и -30 степени.
Могуће да сте сте као заљубљеници у путовања и луде чињенице чули како у сибирском мјесту Ојмјакону температура зими буде између 40 и 50 степени испод нуле.
Самим тиме, тај град се сматра најхладнијим мјестом на свијету у којем људи живе, али ипак, у њему живи око петстотињак промрзлих душа.
Ипак, постоји и довољан број већих градова гдје људи живе испод нуле, а ово су неки од њих…
Овај град у Русији неокруњени је краљ хладноће међу градовима. Најнижа измјерена температура икад показивала је 64,4 целзијуса испод ништице, а зими се становници редовно хладе на цца -40 степени. Питате како се овдје возе аутомобили? Па ако остају паркирани вани, обично се ни не гасе, да се мотор не заледи. Ипак, град има и позоришта И кина, универзитет, дакле, овдје се да живјети. Уосталом, бројке је некад немогуће демантовати, а хладни Јакутск је дом за нешто више од 300.000 душа.
Останимо још мало у Русији и свратимо до овог града у којем живи 180.000 људи који нису на ти с топлотом. Град је специфичан по томе што је прилично изолован, наиме, није повезан цестовно с остатком Русије, већ се све допрема ваздушним или морским путем. Зиме трају више од пола године, а снажни вјетрови још појачавају осјећај хладноће. Живот се одвија унутар зграда, а становници су одавно навикли и на сњежне олује које затрпавају све пред собом.
Главни град Казахстана броји готово милион и по људи, који зиме преживе на отприлике 15 степени испод ништице. Али, то није зауставило град у расту и непрекидном развоју, те добар дио Астане изгледа прилично футуристички, с обзиром да га красе огромни стаклени небодери и широке авеније. Још горе од хладних зима је вјетар који овдје зна дувати, па је "филинг" као да сте на -40. Буквално да смрзнеш.
Главни град Монголије је и званично најхладнији главни град планете кад се у обзир узме просјечна годишња температура. Ако узмемо у обзир да се смјестио на 1.300 метара надморске висине, ствари постају јасније, а Улан Батор је дом за 1,7 милиона становника. Зими су температуре редовно између -15 и -20, мада нажалост по становнике, жива у термометру зна показивати и -30 степени.
Штета је не споменути и овај град у САД -у, тачније на Аљасци, иако не спада у велике. У Фаирбанксу живи око 30 – ак хиљада душа, а зима је овдје буквално - сибирска.
Зимске температуре су често између -20 и -30, али због сувог ваздуха хладноћа се чини још гором. Ипак, становници су на то навикли, па уредно уживају у фестивалима, музејима, а у граду постоји и универзитет.
(Пункуфер)
