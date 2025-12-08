Logo
Large banner

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

Извор:

Агенције

08.12.2025

13:39

Коментари:

0
Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса
Фото: Pixabay

Екипе за хитне случајеве су пожуриле на пожариште у близини руралног града Буладела.

Аустралијски ватрогасац је погинуо током ноћи након што је на њега пало дрво док је покушавао да стави под контролу шумски пожар који је уништио куће и спалио велике површине под ниским растињем северно од Сиднеја, саопштиле су данас локалне власти.

Екипе за хитне случајеве су пожуриле на пожариште у близини руралног града Буладела, 200 километара сјеверно од Сиднеја, након извештаја да је дрво пало на човјека, преноси Ројтерс.

Марина Туцаковић

Сцена

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

"Педесетдеветогодишњи ватрогасац је доживио срчани застој и преминуо на лицу мјеста", саопштили су званичници. Премијер Аустралије Ентони Албанез рекао је да су "страшне вијести суморни подсетник" на опасности са којима се суочавају припадници хитних служби док раде на заштити домова и породица.

Подијели:

Тагови:

vatrogasac

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Која је дозвољена дневна количина бадема?

Савјети

Која је дозвољена дневна количина бадема?

1 ч

0
Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Сцена

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

1 ч

0
Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

Здравље

Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Обезбјеђење га избацило из бањалучке дискотеке, он пријетио - одузет му пиштољ

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Црни облаци над Европом, Брисел се припрема за рат

Свијет

Орбан: Црни облаци над Европом, Брисел се припрема за рат

1 ч

0
Робот

Свијет

Роботи помажу дементним Јапанцима

1 ч

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Свијет

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

2 ч

0
Триком до киселог купуса за два дана

Свијет

Триком до киселог купуса за два дана

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

42

Сутра претежно сунчано

14

13

У првом плану: Ана Тришић Бабић

13

39

Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

13

37

Која је дозвољена дневна количина бадема?

13

32

Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner