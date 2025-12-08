Дрво пало на ватрогасца док је гасио пожар, није му било спаса

Извор:
Екипе за хитне случајеве су пожуриле на пожариште у близини руралног града Буладела.
Аустралијски ватрогасац је погинуо током ноћи након што је на њега пало дрво док је покушавао да стави под контролу шумски пожар који је уништио куће и спалио велике површине под ниским растињем северно од Сиднеја, саопштиле су данас локалне власти.
Екипе за хитне случајеве су пожуриле на пожариште у близини руралног града Буладела, 200 километара сјеверно од Сиднеја, након извештаја да је дрво пало на човјека, преноси Ројтерс.
"Педесетдеветогодишњи ватрогасац је доживио срчани застој и преминуо на лицу мјеста", саопштили су званичници. Премијер Аустралије Ентони Албанез рекао је да су "страшне вијести суморни подсетник" на опасности са којима се суочавају припадници хитних служби док раде на заштити домова и породица.
