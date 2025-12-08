Logo
Захарова оштро Шведској: Још једна земља која је постала толерантна на неонацизам

Извор:

Агенције

08.12.2025

14:46

Коментари:

Захарова оштро Шведској: Још једна земља која је постала толерантна на неонацизам
Фото: Танјуг/АП

Шведска је у сопственом становништву подстакла толеранцију према оживљавању нацизма, написала је на свом Телеграму Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

Она је скренула пажњу на то да је у суботу, 6. децембра, у селу Салем у предграђу Стокхолма одржан први марш ултрадесничара послије 15 година, преноси РТ Балкан.

"У поворци са буктињама учествовало је око 150 људи. И притом ствар није ни у броју екстремиста. Индикативна је сама чињеница. Шведска је додала име на стално растући списак земаља ЕУ у којима се дозвољавају сличне неонацистичке акције", истакла је Захарова.

Напоменула је да, иако је премијер Шведске Улф Кристерсон похитао да осуди бакљаду и изјави да "у Шведској нема мјеста антисемитизму или ксенофобији", стварне чињенице говоре супротно.

"Нека Кристерсон и други представници краљевине искрено кажу да Шведска, заједно са осталим земљама ЕУ, гласа против резолуције Генералне скупштине УН 'Борба против глорификације нацизма, неонацизма и других облика праксе који доприносе ескалацији савремених облика расизма, расне дискриминације, ксенофобије и с тим повезане нетолеранције'. Управо су тиме у сопственом становништву и створили толеранцију према оживљавању нацизма", нагласила је портпарол руског Министарства спољних послова.

Захарова је напоменула да је званични Стокхолм један од најактивнијих политичких и економских покровитеља "неонацистичког режима у Кијеву".

"Испоруке шведског оружја и војне технике који доспијева у необандеровске формације не престаје. На тај начин Шведска постаје директан саучесник њихових злочина", закључила је она.

Таг:

Марија Захарова

