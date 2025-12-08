Logo
Археолози открили остатке брода из доба древног Египта код Александрије

Танјуг

08.12.2025

16:02

Фото: Unsplash

Тим археолога открио је код обале Александрије остатке раскошног брода из доба древног Египта, који одговара опису грчког историчара из првог вијека.

Пловило је било дугачко 35 метара и конструисан тако да може да носи централни павиљон са луксузно украшеном кабином.

Намијењен припадницима двора

Тим археолога из Европског института за подводну археологију (ИЕАСМ), под вођством професора са Универзитета Оксфорд, Френка Годија, пронашао је остатке брод у водама код потопљеног острва Антиродос, које је било део древне луке у Александрији.

Грчки историчар Страбо посетио је тај град и описао луксузне бродове попут овог, наводећи да су били намијењени за излете припадника двора, као и за групе људи који су из Александрије путовали на разне фестивале и светковине.

Како је историчар описао, ови бродови су били пуни људи и дању и ноћу, а на њима се свирала музика и неограничено се плесало.

Јединствено откриће у Египту

"Ово је изузетно узбудљиво пошто је такав брод први пут откривен у Египту. Ова пловила помињу разни антички аутори, представљена су и на неким мозаицима, али су најчешће били много мањи", казао је Годио.

Званичник Института, Демијен Робинсон, казао је такође да оваква врста брода никада прије није пронађена.

Остаци ће остати на дну мора, а како је Годио казао, поштоваће се прописи УНЕСКО-а, јер та организација сматра да их је боље оставити под водом.

До сада је само веома мали дио овог подручја истражен, а подводна ископавања би требало да буду настављена.

(Тањуг)

