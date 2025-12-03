Ове ствари никада нећете сањати, научници објашњавају зашто

Извор:
Информер
03.12.2025
12:40
Коментари:0
Већина људи свакодневно сања, али постоји низ ствари које наш мозак готово никада не укључује у снове, упркос томе што су дио свакодневног живота.
Стручњаци објашњавају да наш ум током сањања функционише на флуиднији, емотивнији и асоцијативнији начин, што значи да неке свакодневне активности једноставно "не пролазе" кроз РЕМ фазу сна.
Зашто неке ствари не видимо у сну
Наши центри за језик, логику и прецизне визуелне детаље током сна успорени су или готово "угашени". То значи да активности које захтијевају читање, рачунање или стабилну перцепцију често нестају из снова.
Пет ствари које ријетко или никада не сањамо
1. Мобилни телефони и савремене справе
Иако проводимо сате на телефонима, они се појављују у свега 2-4 одсто снова. Научници вјерују да снови еволуирају да би се фокусирали на опасности и емоције, а не на екране.
2. Читање текста и натписа
Покушај читања у сну често резултира нејасним, промјењеним или бесмисленим ријечима, јер центри за обраду језика и визуелну читљивост раде слабије.
3. Бројеви и рачунање
Прецизно бројање, било да је ријеч о сатима, цијенама или телефонским бројевима, готово је немогуће у сну - бројеви се искривљују или потпуно нестају.
4. Мириси и укуси
Иако можемо сањати храну, ријетко када стварно осјетимо њен мирис или укус. Центри за мирис и укус нису довољно повезани са визуелним и емоционалним деловима сна.
Бања Лука
Горио фризерски салон у Бањалуци
5. Реалистичан одраз у огледалу или сопствено лице
Снови ријетко дају стабилан приказ лица у огледалу. Рефлексије су често деформисане, сабласне или потпуно другачије од стварног изгледа.
Шта ово значи за снове
Снови нису копија стварности - они служе емоционалној обради, раду са сјећањима и имагинацији, а не прецизном репродуковању свакодневних детаља.
Када се у сну појави нешто из стварног живота, често је симболично, искривљено или нестабилно.
Како ово користити у свакодневном животу
Ако у сну користите телефон, читате или гледате бројеве, вјероватно је то само фрагмент ваше будне меморије. Снови хране вашу креативност и имагинацију, па их је најбоље посматрати као сензације, а не као тест реалности.
Разумевање ових граница помаже нам да боље прихватимо снове и ослобађа нас од непотребних интерпретација.
(информер)
Градови и општине
4 ч0
БиХ
4 ч0
Бања Лука
5 ч0
Друштво
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму