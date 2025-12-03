Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

03.12.2025
Када пољупце прате страст и љубав, онда се они дуго памте. А према астрологији, на том пољу издвајају се три знака као оне који се најбоље љубе - разлога за то је много.
Разлоге износи позната астролошкиња Лорен Еш. Међу издвојеним знацима су један земљани, један ваздушни и један ватрени знак.
Ови хороскопски знаци имају најбоље пољупце.
Људи рођени у овом знаку су међу најсензуалнијим на свијету. По природи су дискретни, а у љубави њежни и саосјећајни.
Њихови пољупци једнако су повезани са романтиком колико и са страсти. Није ни чудо што су познати по својој страственој природи и оданости, двема особинама које су врло тражене у љубави, пише Жена Блиц.
Ован је ватрени знак, па у вези са њим можете очекивати доста љубави, страсти и то оних дуготрајних. Када вас Ован пољуби, треба да знате да то долази из срца и душе. Изгледа да Ован неће никога тек тако пољубити…
Близанци се можда и најбоље љубе. Лако се прилагоде енергији партнера и знају како да пољупцем искажу емоције. Склони су и спонтаном љубљењу. Лорен Еш каже да су Близнаци на први поглед тешко приступачни, али ако их привучете, уживаћете у размјењивању нежности са њима цијелу ноћ.
