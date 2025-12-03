Logo
Large banner

Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

03.12.2025

07:29

Коментари:

0
Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

Када пољупце прате страст и љубав, онда се они дуго памте. А према астрологији, на том пољу издвајају се три знака као оне који се најбоље љубе - разлога за то је много.

Разлоге износи позната астролошкиња Лорен Еш. Међу издвојеним знацима су један земљани, један ваздушни и један ватрени знак.

Ови хороскопски знаци имају најбоље пољупце.

Бик

Људи рођени у овом знаку су међу најсензуалнијим на свијету. По природи су дискретни, а у љубави њежни и саосјећајни.

Њихови пољупци једнако су повезани са романтиком колико и са страсти. Није ни чудо што су познати по својој страственој природи и оданости, двема особинама које су врло тражене у љубави, пише Жена Блиц.

Horoskop

Занимљивости

За ове знакове слиједи 9 незаборавних година живота

Ован

Ован је ватрени знак, па у вези са њим можете очекивати доста љубави, страсти и то оних дуготрајних. Када вас Ован пољуби, треба да знате да то долази из срца и душе. Изгледа да Ован неће никога тек тако пољубити…

Близанци

Близанци се можда и најбоље љубе. Лако се прилагоде енергији партнера и знају како да пољупцем искажу емоције. Склони су и спонтаном љубљењу. Лорен Еш каже да су Близнаци на први поглед тешко приступачни, али ако их привучете, уживаћете у размјењивању нежности са њима цијелу ноћ.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Занимљивости

Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

15 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже посљедњи пун Мјесец у овој години: Ево шта доноси сваком знаку

17 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

20 ч

0
Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру

Занимљивости

Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру

1 д

0

Више из рубрике

Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

Занимљивости

Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ове знакове слиједи 9 незаборавних година живота

6 ч

0
Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Занимљивости

Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

15 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже посљедњи пун Мјесец у овој години: Ево шта доноси сваком знаку

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

"Члан Управног одбора УИО из ФБиХ угрозио отварање граничног прелаза Градишка"

12

02

Опет ништа од сједнице Скупштине Бањалуке

11

45

Повлачи се месни производ са тржишта, пронађена опасна бактерија

11

43

Трамп најављује могуће копнене војне ударе: "Знамо гдје живе они најгори"

11

23

Огласио се Кремљ: То није тачно!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner