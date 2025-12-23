Ових седам знакова указује на то да сте са погрешном особом

Извор:
Када сте несрећни у романтичној вези, посљедице тога утичу и на ваше тијело. Стручњаци су навели седам знакова који указују да треба што прије да прекинете везу.
Специјалиста за психологију трауме Шенон Томас рекла је за Инсајдер да су многи њени клијенти који су били у нездравим везама почели да развијају физичке симптоме. Знаци су сљедећи:
Осјећате се исцрпљено
Партнер који вам манипулише изражаваће вам љубав у одређеним тренуцима, што је још једна у низу обмана. Имаћете висок ниво хормона стреса адреналина и кортизола, као и допамина, које осјећате у тренуцима среће. Тијело реагује на мјешавину емоција осјећајем исцрпљености.
Аутоимуни проблеми
Шенон Томас каже да су многи њени клијенти имали упале, болове и осип, али када би ишли код љекара, он би им рекао да није озбиљно. Она вјерује да су то симптоми екстремне анксиозности, а не знаци болести.
Хормонске промјене
Стресни хормони могу покренути реакцију ''бори се или бјежи“, а ако се не контролишу, ови хормони могу пореметити ваш апетит.
Проблеми са памћењем и говором
Када ваш партнер покушава да вас натјера да сумњате у своје сјећање на одређене догађаје, ви сте под стресом, што утиче на ваш мозак, а самим тим и на ваше памћење и говор.
''Видјела сам много клијената којима је јако тешко да читају књиге или обрађују нове информације или памте нешто. Када су у насилној вези, те функције су им јако тешке“, рекла је она.
Имате напете мишиће
Ако се осјећате напето у близини некога, она савјетује да се запитате зашто. Ваше тијело осјећа проблеме иако их можда још нисте свјесни.
Игноришете чињеницу да вам се партнер у почетку није допао
Код људи који су претрпјели психолошко злостављање, примјећено је да им се партнер на почетку везе није баш допао, али су одлучили да то игноришу. Из тог разлога је веома важно увијек слушати своју интуицију.
Осјећај усамљености
Покушај да поправите везу која очигледно не функционише доводи до тога да игноришете друге људе у свом животу и на крају се осјећате усамљено, преноси Кликс.
