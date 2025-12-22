Logo
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 25.683 пута

22.12.2025

11:40

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 25.683 особа.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
