Дјеца чувају сјећање на своје хероје

21.12.2025
19:35
Дјечак Андреј не да забораву сјећање на своје најмилије. Дједа и стрица никад није упознао. Погинули су у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Зато дјечак, са посебном емоцијом, кроз стихове и рад у Борачкој организацији, чува успомену на све погинуле борце у Броду.
"Мој дјед је погинуо од бомбе, а стриц је мучен и убијен. Имам жељу за пјесмама јер желим да нико оне заборави то што се прије дешавало. И да други воле Србе и свашта о српству и да никад не забораве ко су и шта су", рекао је Андреј Алексић из Брода.
Тиме се воде бројна дјеца из Брода. Окупили су се у локалној Борачкој организацији. Ту су да помогну у обиљежавању важних датума, воде програм, рецитују стихове.
"Ми смо ишли на парастосе читаво љето. Зато што волимо да идемо на парастос да читамо пјесмице. О погинулим борцима из Борда и свих села", рекла су браћа Урош и Милош Игњатић.
"То је веома важно да би могли преносити на наше млађе генерације. Не смијемо то заборавити", истакла је из Основна школа „Свети Сава“ Брод Анастасија Вујић.
Брод је, посебно као мјесто на граници, у протеклом рату поднио велику жртву. Први су били на удару.
"У току Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја општине Брод животе је дало 244 борца и преко 450 ратних војних инвалида. А кроз саме логоре је прошло преко 2000 Срба", нагласио је предсједник Борачке организације општине Брод Зоран Видић.
Сјећање на погинуле борце данас живи и у Спомен соби, у срцу општине. На зидовима су лица и имена оних који су дали животе за слободу и свој народ. И зато Спомен соба није само мјесто тишине и поштовања – она је живо свједочанство историје. А ту историју млади Брођани носе као завјет.
Забораву их не смијемо стати док мирно стоје на писти спомен собе.
