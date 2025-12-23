Logo
Годишњи хороскоп 2026: Година када Сатурн у Овну мијења судбину свих 12 знакова

23.12.2025

Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Шта доноси 2026. година? Сатурн у Овну мијења правила игре за свих 12 знакова. Љубав, посао, новац и кључни датуми - детаљна прогноза.

​Добродошли у 2026. годину – годину "Ватрене дисциплине".

​Ако сте мислили да је 2025. била интензивна, 2026. доноси енергију која се дешава једном у 30 година. Ово није обичан хороскоп; ово је ваш водич кроз космичку олују коју предводи Сатурн у знаку Овна и Плутон у Водолији.

​Шта ово значи за вас? Укратко: Старе структуре падају, а преживљавају само они који су храбри и аутентични.

​У овом детаљном водичу анализирамо како ће се ове планетарне силе одразити на ваш посао, љубав и здравље.

Главни астролошки трендови 2026.

​Најсрећнији знакови: Близанци (Јупитер вас чува), Водолија (Моћ трансформације).

​Знакови пред изазовом: Ован (Сатурн тражи зрелост), Вага (Редефинисање односа).

​Главни догађај: Сатурн у Овну. Ово је вријеме за изградњу властитог ауторитета. Нема више чекања да вам неко други да дозволу.

​Фокус године: Технологија, индивидуалност, покретање властитог посла.

Horoskop

Занимљивости

Почиње период изобиља који се дешава једном у 100 година, ови знаци биће посебно срећни

Ватрени знакови (Ован, Лав, Стријелац)

​Ован (21.3. – 19.4.)

​Ваша тема године: Одраслост и Одговорност.

2026. је година када Сатурн "сједи" у вашем знаку. Ово се догађа ријетко и означава период "кристализације".

​Љубав: Нема више игрица. Тражите стабилност или потпуно самовање. Љетни период доноси судбински сусрет.

​Посао: Најважнија година у деценији. Радите темељито. Награде неће бити брзе, али ће бити трајне.

​Савјет: Не ударајте главом о зид; изградите врата.

Лав (23.7. – 22.8.)

​Ваша тема године: Креативна револуција.

Плутон у вашој кући партнерства и даље вас тестира, али Јупитер вам шаље вјетар у леђа кроз друштвене мреже и групе.

​Љубав: Магнетични сте, али опрезно са љубомором.

​Посао: Одлична година за медије, интернет и јавне наступе.

Стријелац (22.11. – 21.12.)

​Ваша тема године: Стабилизација авантуре.

Сатурн вам шаље подршку из Овна. Ваше луде идеје напокон добијају структуру потребну за реализацију.

​Финансије: Очекујте стабилан раст кроз улагања у едукацију.

Земљани знакови (Бик, Дјевица, Јарац)

​Бик (20.4. – 20.5.)

​Ваша тема године: Финансијска иновација.

Уран је при крају свог транзита кроз ваш знак. Очекујте неочекивано финале у вашем систему вриједности.

​Посао: Дигиталне валуте или технолошке иновације у послу доносе профит.

Љубав: Стабилност налазите у пријатељству.

Дјевица (23.8. – 22.9.)

​Ваша тема године: Исцјељење.

2026. се фокусира на ваше "осмо поље" – заједнички ресурси и дубока психологија.

​Здравље: Идеално вријеме за детоксикацију и рјешавање хроничних проблема.

Јарац (22.12. – 19.1.)

​Ваша тема године: Дом и Темељи.

Ваш владар, Сатурн, је у Овну. Фокус се сели са каријере на приватни живот и некретнине.

​Породица: Могућа је селидба или реновирање које мијења квалитет живота.

​Ваздушни знакови (Близанци, Вага, Водолија)

​Близанци (21.5. – 20.6.)

​Ваша тема године: Експанзија ума.

Уран улази у ваш знак (почетна фаза). Ви постајете вјесници новог доба.

​Посао: Генијалне идеје долазе ниоткуда. Запишите све!

​Љубав: Слобода вам је важнија од свега. Везе на даљину цвјетају.

​Вага (23.9. – 22.10.)

​Ваша тема године: Тестирање граница.

Сатурн у опозицији тражи да поставите границе другима. Научите рећи "не".

​Односи: Неки односи ће завршити, али само они који вас коче.

Водолија (20.1. – 18.2.)

​Ваша тема године: Лична моћ.

Плутон вас трансформише из коријена. Ви сте "главни лик" 2026. године.

​Каријера: Потпуна промјена смјера. Не бојте се да водите.

Водени знакови (Рак, Шкорпија, Рибе)

​Рак (21.6. – 22.7.)

​Ваша тема године: Каријерни врхунац.

Сатурн у пољу каријере доноси тежину, али и круну. Сада се доказујете свијету.

​Посао: Могуће унапређење које носи велику одговорност.

Шкорпија (23.10. – 21.11.)

​Ваша тема године: Свакодневна дисциплина.

Сатурн вам помаже да уведете ред у хаос. Здраве навике постају закон.

​Здравље: Фокус на физичку снагу и издржљивост.

Рибе (19.2. – 20.3.)

​Ваша тема године: Финансијска реалност.

Сатурн је напустио ваш знак (напокон!). Осјећате олакшање, али сада морате материјализовати лекције.

​Финансије: Вријеме је да наплатите своју духовност или креативност.

Кључни датуми у 2026. које морате забиљежити

​Како бисте најбоље искористили годину, пазите на периоде Ретроградног Меркура (идеални за ревизију, лоши за нове почетке):

  • ​Фебруар 2026. (Водолија/Рибе)
  • ​Јун 2026. (Рак)
  • ​Октобар 2026. (Шкорпија/Вага)

Година не тражи од вас да будете срећни цијело вријеме, већ да будете истинити. Комбинација Сатурна у Овну и Плутона у Водолији фаворизује храбре иноваторе који стоје чврсто на земљи.

​Про Савјет: Означите ове датуме у календару и избјегавајте потписивање важних уговора у том периоду.

Често постављена питања о хороскопу за 2026.

Да ли је 2026. тешка година по хороскопу?

Који знак ће имати највише среће 2026?

Да ли Сатурн у Овну доноси прекиде или нове почетке?

