Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

Извор:

Аваз

22.12.2025

22:15

Драма на аеродрому у Сарајеву: Мачка побјегла током контроле, путница остала без лета

На Међународном аеродрому Сарајево догодио се озбиљан инцидент током безбједносне контроле, када је путници нестао кућни љубимац – руска плава мачка, због чега је остала без лета за Њемачку.

Путница тврди да је до инцидента дошло због непоштовања међународних прописа о транспорту животиња.

Како наводи, особље аеродрома унапријед је упозорила да је мачка изразито плашљива, да постоји висок ризик од њеног бијега те да је животињу било изузетно тешко смјестити у транспортну кутију.

Упркос томе, тврди да је била приморана да мачку извади из транспортера у отвореном простору безбједносне зоне, без осигураног и затвореног простора предвиђеног за такве ситуације, пише Аваз.

Мачка побјегла током контроле

– Била сам на безбједносној контроли. Шеф осигурања ме присилио да извадим мачку из корпице. Мачка је побјегла и нисмо је могли ухватити. Ватрогасци су долазили да је изваде из вјештачког цвијећа, али је поново побјегла и сакрила се у стропу – изјавила је путница.

Према њеним ријечима, у потрагу су били укључени и специјализовани тимови који се иначе користе за проналазак експлозивних направа, а строп је прегледан и уз помоћ камера.

Додаје да јој је речено како је ријеч о „првом оваквом случају“, иако је касније сазнала да је недавно забиљежен сличан инцидент, у којем је такође дошло до бијега животиње и активирања аларма.

Наводи о кршењу међународних прописа

Путница тврди да је испунила све прописе за међународни транспорт кућних љубимаца, док аеродромско особље, како наводи, није поступило у складу с ICAO и IATA правилима о превозу животиња.

– По правилима, животиња мора остати у затвореном транспортеру, а преглед се, ако је потребан, обавља у посебној, затвореној просторији. Овдје се то не практикује, чиме се угрожава и сигурност аеродрома – нагласила је.

Због инцидента јој је пропао лет за Њемачку, тачније за Штутгарт, док је мачка, према посљедњим информацијама, и даље нестала унутар аеродромског простора.

Пријаве надлежним институцијама

Путница наводи да је случај пријавила замјеници директора аеродрома, као и Ветеринарској инспекцији, те да планира подузети додатне правне кораке. Посебно истиче да се ради о пасмини познатој по осјетљивом темпераменту и високој тржишној вриједности.

Међународни аеродром Сарајево се засад није званично огласио поводом навода путнице.

