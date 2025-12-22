Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Извор:
Блиц
22.12.2025
21:55
Коментари:0
Фолк пјевачица Илда Шаулић, ћерка музичке легенде Шабана Шаулића, избацила је нови албум и том приликом проћаскала са медијима о разним темама које се тичу њеног пословног, али и приватног живота.
Једно од незаобилазних питања је било и ко је све профитирао након смрти њеног оца и да ли се породица бори да то све доведе у ред, будући да се и ближи хуманитарни концерт посвећен Шабану, који је заказан за фебруар у Сава центру.
"То код нас није све уређено како треба. То је једна борба. Много људи је ту профитирало и искористило његово име и презиме и нека његова дјела, али се ми посљедњих година трудимо да све што је оставио заштитимо и на све могуће начине ћемо се трудити да оно што треба да остане породици буде тако", рекла је Илда за домаће медије.
