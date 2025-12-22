Logo
Large banner

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Извор:

Блиц

22.12.2025

21:55

Коментари:

0
Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Фолк пјевачица Илда Шаулић, ћерка музичке легенде Шабана Шаулића, избацила је нови албум и том приликом проћаскала са медијима о разним темама које се тичу њеног пословног, али и приватног живота.

Једно од незаобилазних питања је било и ко је све профитирао након смрти њеног оца и да ли се породица бори да то све доведе у ред, будући да се и ближи хуманитарни концерт посвећен Шабану, који је заказан за фебруар у Сава центру.

"То код нас није све уређено како треба. То је једна борба. Много људи је ту профитирало и искористило његово име и презиме и нека његова дјела, али се ми посљедњих година трудимо да све што је оставио заштитимо и на све могуће начине ћемо се трудити да оно што треба да остане породици буде тако", рекла је Илда за домаће медије.

Подијели:

Тагови:

Ilda Šaulić

Šaban Šaulić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан довео НБА појачање!

Кошарка

Партизан довео НБА појачање!

3 ч

0
У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

Друштво

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

3 ч

0
Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

Друштво

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

4 ч

0
Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

Свијет

Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

4 ч

0

Више из рубрике

Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

Сцена

Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

5 ч

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Сцена

Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

6 ч

0
Бони Блу забрањена на десет година

Сцена

Бони Блу забрањена на десет година

7 ч

0
"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Сцена

"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

23

03

Јефтин кромпир из Европе руши домаћу производњу

23

01

Додик: Хрватска није изашла из вртлога мржње према Србима

22

57

АБА 2: Студент без рјешења за Елијаса Кинга у Вршцу

22

42

Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner