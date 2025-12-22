Закон у Њемачкој: Ако звоните комшији на врата, можете добити новчану казну до 5.000 евра

Извор:
22.12.2025
20:58
Многи људи имају времена за одмор само увечер или викендом због посла или других обавеза. Звоњење комшија у Њемачкој може бити прекршај ако је често и омета, а у случају ремећења јавног реда и мира можете бити кажњени до 5.000 евра.
Из пристојности се препоручује звонити до 20 сати навече радним данима (или до 18 сати за ранораниоце), док петком и суботом можете звонити мало касније, узимајући у обзир да ли су комшије још будне. Многи људи имају слободног времена само увече или викендом због посла или других обавеза.
Међутим, постоји граница између нормалне комшијске комуникације и узнемиравања, што може имати и правне посљедице. Звоњење на вратима углавном није проблем, али може постати прекршај ако се манифестује у облику узнемиравања.
На примјер, продужено или често “шаљиво звоњење” гдје неко звони на вратима неколико пута, а затим оде. Ово понашање станари могу доживјети као ремећење јавног реда и мира, а правно се може дефинисати и као кршење јавног реда и мира.
Према важећим њемачким прописима, бука и узнемиравање могу се казнити новчаном казном, која може износити и до 5.000 евра, овисно о тежини и трајању прекршаја. Тачан износ казне за континуирану звоњаву није строго дефинисан, већ овиси о дискрецији надлежних органа.
Да би се доказао прекршај, погођена особа мора прикупити доказе, попут снимака надзорних камера. Важно је нагласити да камера мора бити исправно инсталирана и у складу с прописима о приватности.
