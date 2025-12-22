Фон дер Лајен се успротивила Трампу

Извор:
Безбједност Арктика остаје приоритет и од кључне важности за Европску унију, изјавили су у понедјељак предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и предсједник Европског савјета Антонио Кошта након што су Сједињене Америчке Државе именовале посебног изасланика за Гренланд.
- Територијални интегритет и суверенитет темељна су начела међународног права. Та су начела важна не само за Европску унију, већ и за све државе свијета - објавили су обоје на платформи X. Фон дер Лајен и Кошта додали су да је ЕУ "у потпуности солидарна с Данском и народом Гренланда".
Доналд Трамп је покренуо нови сукоб с Данском именовавши посебног изасланика за Гренланд, огромно арктички острво који, како је рекао, жели припојити Сједињеним Америчким Државама. Трамп је у недјељу објавио да ће Џеф Лендри, републикански гувернер Луизијане, постати изасланик за Гренланд, полуаутономни дио Краљевине Данске.
Гувернер Лендри је на X-u написао да му је част служити као "волонтер да би Гренланд постао дио САД-а". Тај потез разгњевио је Копенхаген, који је најавио да ће позвати америчког амбасадора на разговор ради "објашњења". Премијер Гренланда је рекао да оток мора сам "одлучивати о властитој будућности" и да се мора поштовати његов "територијални интегритет".
