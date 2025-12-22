Постављен "мигрантски рекорд" у Британији

Извор:
Око 800 миграната прешло је Ла Манш до Велике Британије у суботу, према подацима Министарства унутрашњих послова.
Подаци објављени у недјељу показују да је 803 особе стигло у Велику Британију у 13 малих бродова, што је највећи укупан број забиљежен у једном дану у децембру.
Доласци су повећали укупан број миграната који су до сада ове године стигли у Велику Британију на 41.455, што је више од 36.816 забиљежених у 2024. години.
Подаци су такође показали да је око 2.100 људи стигло у Велику Британију током протеклог мјесеца.
"Број прелазака малих бродова је срамотан и британски народ заслужује боље", рекао је портпарол Министарства унутрашњих послова, а цитирао га је "Би-би-си", преноси "Анадолија".
