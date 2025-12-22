Logo
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Телеграф

22.12.2025

Фото: Youtube / Printscreen / Zvezde Granda

Након приче од прије 21 дан, да се најљепша пјевачица из Звезда Гранда, Мирјана Калабић развела, сада је шокирала све.

Наиме, Мирјана Калабић, објавила је на свом Инстаграм профилу да је рекла судбоносно “да“ свом изабранику Драгану.

Ова вијест изненадила је многе с обзиром да је Мирјану током прошле сезоне из бекстејџа бодрио супруг, а од кога се лијепа такмичарка недавно и развела.

– Било је много осцилација, много стајања. Прошла сам одређене психичке, емотивне буре, и очистила свој простор – рекла је Мирјана па додала:

– Ову сезону доживљавам својим новим почетком, препородом, и у емотивном и у каријерном смислу. Држим себи фиге – рекла је она.Међутим, Мирјана је у овом разговору наговијестила да је нова љубав ушла у њен живот, што је потврдила и бројним фотографијама са изабраником на друштвеним мрежама

– Да животу са тобом, да свему са тобом – написала је Мирјана испод фотографије на којој је прстен у првом плану док се она смјешка у загрљају партнера.

С обзиром да прва јавна фотографија са вјереником Драганом датира из септембра мјесеца, многи претпостављају да пар није дуго у вези, али да је права љубав очигледно урадила своје чим су одлучили да стану на луди камен, преноси Телеграф.

