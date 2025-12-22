Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

Извор:
Самир Хоџић, хармоникаш пјевачице Ханке Палдум погинуо је у саобраћајној несрећи која се десила јутрос у Незуцима код Вишеграда.
Ханка Палдум, скрхана је болом због смрти драгог пријатеља и сарадника. Пјевачица због туге коју осјећа није могла да се јави на свој телефон, а умјесто ње јавила се њена ћерка Минела Бркић.
"Мајка никако не може да се јави. Чула је за трагедију. Сад смо чули шта се десило. Много се потресла. Јако је тужна. Није у стању да се јави, разумите нас", рекла је Минела за "Блиц".
Подсјећамо, хармоникаш Ханке Палдум, Самир Хоџић, погинуо је у саобраћајној несрећи која се десила јутрос код Вишеграда.
Наиме, портпаролка Полицијске управе Свјетлана Говедарица навела је да су у саобраћајној несрећи учествовала два путничка возила, пише "Аваз".
У несрећи је погинуо Самир Хоџић, хармоникаш Ханке Палдум.
"О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград", рекла је Говедарица.
Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 сати пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.
