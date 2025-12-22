Ни повреда га није зауставила: Како је млади Бањалучанин Огњен Ритан дошао до медаље на СП

Извор:
На свјетској спортској сцени, гдје се разлике мјере у дјелићима секунде, снази карактера и менталној стабилности, млади Бањалучанин Огњен Ритан је у Бангкоку доказао да припада елити. Члан Џиу џицу клуба Борац из Бањалуке освојио је бронзану медаљу на Свјетском првенству, одржаном у главном граду Тајланда, међу најбољим такмичарима планете.
Ова медаља није само спортски резултат, већ симбол истрајности, пожртвованости и борбе са сопственим границама. У конкуренцији врхунских бораца из цијелог свијета, Ритан је показао да знање, дисциплина и ментална чврстина могу надјачати и најтеже околности.
"Утисци након освајања бронзе су заиста посебни. Конкуренција је била изузетно јака и ова медаља за мене има огромну вриједност, јер представља награду за сав труд, рад и одрицање које сам уложио током година" рекао је Ритан за АТВ.
Свјетско првенство у Бангкоку окупило је најбоље борце из свих крајева планете, а сваки меч носио је висок ниво неизвјесности и физичког напора. Ритан је до бронзаног одличја стигао побједама над такмичарима из Казахстана, Словеније, Италије, Ирана...
"Свака борба је била тешка на свој начин. Ово је Свјетско првенство и нема лаких противника. Кључни меч био је против Нијемца, јер је та борба захтијевала максималну концентрацију и физичку снагу. На крају је пресудила истрајност и вјера у себе", истакао је он.
Посебну тежину овом резултату даје чињеница да је Ритан наступио са повредом менискуса кољена, која га прати већ двије године. Иако под сталним љекарским надзором и уз физикалне третмане, наступ на највећој сцени носио је додатни психолошки и физички притисак.
"Имао сам велики притисак јер сам на такмичење отишао повријеђен. Свака борба је носила ризик, али жеља да дам максимум за себе, клуб и земљу била је јача. Када сам схватио да сам освојио медаљу, осјетио сам понос, срећу и захвалност Богу што сам прошао без тежих повреда", испричао је Ритан за АТВ.
Иза једне медаље стоје мјесеци и године рада. Припреме за Свјетско првенство биле су свакодневне, интензивне и разноврсне – од тренинга у сали, преко рада на отвореном и стадиону, до посебних кондиционих и менталних припрема.
Посебно мјесто у његовој каријери заузима тренер Невен Весељак, који је, како истиче Ритан, препознао његов потенцијал још на самом почетку.
"Улога тренера ми је од пресудног значаја. Од првог дана је вјеровао у мене, усмјеравао ме и био подршка у свим фазама каријере. Ова медаља је и његов резултат", нагласио је Ритан.
Ништа мање важна није ни подршка Џиу џицу клуба Борац, који му је, како каже, увијек био ослонац.
"Подршка клуба ми много значи и даје ми додатни мотив за свако наредно такмичење. Када знате да неко стоји иза вас, лакше је превазићи и најтеже тренутке", додао је он.
Одлука из 2019. која је промијенила живот
Огњен Ритан се џиу џицуом почео бавити 2019. године, када је осјетио да је управо тај борилачки спорт прави избор за њега. Уз стручан рад, дисциплину и јасну визију, његов напредак је био константан.
Велику подршку током читавог пута има и у породици, која је, како истиче, била уз њега и у тренуцима успјеха, али и када је било најтеже.
Иако је бронза са Свјетског првенства велики резултат, Ритан не крије да су његове амбиције још веће. Тренутно је највише усмјерен на менталне припреме, које сматра кључним сегментом модерног спорта.
"Наредни циљеви су Европско првенство и Свјетско првенство које нас очекује већ у марту 2026. године. Сањам злато, јер сваки спортиста тежи највишем степену, то је сљедећи корак у мојој каријери", јасан је Ритан.
Осврћући се на положај спортиста у БиХ и Републици Српској, Ритан истиче значај институционалне подршке.
"Волио бих да институције препознају и поздраве спорт, јер имамо много талентованих спортиста којима је потребна подршка. Требало би више пажње усмјерити у том правцу да не будемо принуђени одлазити из земље", каже Огњен.
На крају, упутио је снажну и мотивишућу поруку младима.
"Бавите се спортом и будите истрајни. Није лако ускладити приватни живот, школу и спорт, али када нешто истински волите и имате јасан циљ, уз добру организацију све је могуће. Захвалан сам и професорима Техничке школе који имају разумијевања за моје спортске обавезе", закључио је Огњен Ритан у разговору за АТВ.
