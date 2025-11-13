Logo
Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

Извор:

АТВ

13.11.2025

16:09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку
Фото: Facebook/JuJitsu club "Borac"/screenshot

Члан џиу џицу клуба Борац из Бањалуке, Огњен Ритан, остварио је изузетан успјех на Свјетском првенству у одржаном у Бангкоку.

Наступајући у саставу репрезентације Републике Српске, Огњен је бриљирао током читавог такмичења, остваривши пет импресивних побједа и дожививши само један пораз у борби за пласман у финале.

"Овим резултатом, Огњен је потврдио свој квалитет и још једном доказао да спада међу најбоље такмичаре свијета у својој категорији. Његов наступ у Бангкоку донио је не само лично признање, већ и велики понос за Ју јитсу клуб Борац и репрезентацију Републике Српске", навели су из Борца.

Истичу да је ова медаља резултат дугогодишњег рада, труда и посвећености.

"Браво, Огњене! Бронза свјетског сјаја за наш клуб и Републику Српску!", додали су из трофејног бањалучког спортског колектива.

