Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

Извор:
АТВ
13.11.2025
16:09
Коментари:0
Члан џиу џицу клуба Борац из Бањалуке, Огњен Ритан, остварио је изузетан успјех на Свјетском првенству у одржаном у Бангкоку.
Наступајући у саставу репрезентације Републике Српске, Огњен је бриљирао током читавог такмичења, остваривши пет импресивних побједа и дожививши само један пораз у борби за пласман у финале.
"Овим резултатом, Огњен је потврдио свој квалитет и још једном доказао да спада међу најбоље такмичаре свијета у својој категорији. Његов наступ у Бангкоку донио је не само лично признање, већ и велики понос за Ју јитсу клуб Борац и репрезентацију Републике Српске", навели су из Борца.
Истичу да је ова медаља резултат дугогодишњег рада, труда и посвећености.
"Браво, Огњене! Бронза свјетског сјаја за наш клуб и Републику Српску!", додали су из трофејног бањалучког спортског колектива.
