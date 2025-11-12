Дјевојка из Шипова остварила сан и истрчала највећи маратон на свијету

12.11.2025
16:45
Коментари:0
Када је прије неколико година први пут прошетала улицама Њујорка, Јована Цумбо, родом из Шипова, није могла ни слутити да ће једног дана истим тим улицама претрчати свој први маратон. Данас, тај сан је стварност.
Јована је претходног викенда остварила један од највећих спортских подвига, учествовала је на чувеном Њујоршком маратону заједно са 60.000 тркача из цијелог свијета и ту трку посветила је Родитељској кући "Искра" из Бањалуке.
''Жеља ми је била да мој први маратон буде управо у Њујорку. Идеја се јавила давно, још када сам први пут посјетила град и осјетила његову енергију. Свако с ким сам причала из Америке издвајао је баш Њујоршки маратон као нешто посебно. Сада знам и зашто'', испричала је Јована.
Осјећај да је дио маратонске масе која се слива кроз улице пет њујоршких градских четврти, за Јовану је био непроцјењив.
''Нисмо одмах били свјесни колико је то људи, јер смо стартовали у таласима. Али када схватиш да је око тебе 60.000 тркача који дијеле исти сан, исти дах и исту енергију - то је невјероватно. Осјећала сам захвалност што сам ту'', наводи она.
Као и сваки маратон, и овај је имао своје кризне тренутке. Али управо ту се, каже Јована, показује љепота издржљивости.
''Маратон је највећа паралела са животом. Болови дођу, али важно је знати када су пролазни, а када тијело треба чути. На посљедњим километрима било је тешко, али нисам дозволила да бол украде тренутак. То су били само тренутни болови којима нисам дозволила да покваре тренутак и уживање у корацима ка напријед'', поручује Јована.
Посљедња три мјесеца прије трке провела је у Њујорку због посла, гдје је, како каже, град који никада не спава постао њена инспирација.
''Свакодневно сам трчала кроз улице, упознавала тркачку заједницу, осјећала колико локалци поштују тај догађај. Они толико воле и поштују тај дан у години када се одржава маратон да ме не би изненадило да га и прогласе празником. Можеш бити физички спреман, али ниједна припрема те не може потпуно спремити за тај осјећај'', открива нам Јована.
Она је маратон завршила у изванредном времену од три сата и 42 минута, али, како каже, бројеви су само детаљ.
''Важније су емоције које те носе кроз сваку улицу. На једном дијелу трке, у свој тој буци и навијању, застала сам у себи и растужила се - не од умора, него јер сам схватила да се приближава крај. Осјетила сам захвалност због свега што имам'', навела је Јована којој је подршка на овом подвигу била прије свега породица, те пријатељи у Републици Српској, али и они у Њујорку.
Међу пријатељима свакако је и Удружење "Искра" јер наводи да тамо раде људи које би свако пожелио на својој страни у животу.
Њен подвиг није био само лични, јер је Јована трчала управо за Родитељску кућу "Искра", која пружа подршку дјеци обољелој од малигних болести и њиховим породицама.
''Акцију смо покренуле Катарина и ја у Базелу у мају ове године. Маратон је био само симболика свега што они свакодневно проживљавају. Њихови маратони су, нажалост, много дужи. Овим маратоном жељела сам да пружим онолико колико тренутно могу'', каже Јована.
Осврћући се на саму реализацију овог спортског подухвата, Јована наводи да на овај начин жели подићи свијест о здрављу, подршци заједнице, снази породице и љубави према најближима, али и снази малих хероја.
Јована подсјећа и да је њихова акција "Здравље изнад граница", у којој су се "продавали километри", завршена, али се помоћ може наставити.
''Сви који желе могу позвати хуманитарни број 17165 и донирати двије марке, а све информације о подршци доступне су такође и на сајту искрабл.цом'', наводи Јована, која је имала поруку и за сву дјецу и породице које бораве у "Искри".
''Оно што бих поручила свима који боре своје борбе, то је да нису сами. Свако на свој начин, сигурна сам, може олакшати борбе људи око нас'', каже ова млада дјевојка.
Са Јованом смо се за крај осврнули и на њено одрастање у Шипову, али и разговарали о даљим плановима у будућности.
''Основну школу завршила сам у Шипову и прва асоцијација на дјетињство је моја баба с којом сам одрасла јер су му родитељи и брат радили у другим градовима. Могу с поносом да кажем да је то било најљепше одрастање на свијету. Јако разнолико, активно како у башти с њом, тако и на тренинзима, испуњено топлином и љубављу'', каже Јована са осмијехом на лицу.
Трчање јој је одувијек било саставни дио кондиционог тренинга иако је дуги низ година играла тенис.
''Генерално, шетње и дуже ходање су ми усађени одмалена, тако да је то моја врста "медитације", вријеме кад се ослободиш свега и вријеме које ми помаже да учим слушати себе'', наводи Јована која већ 18 година живи у Бањалуци, али повремено и у иностранству.
Такође, наглашава и да јој подршка породице те пријатеља из Бањалуке и њеног родног Шипова много значи.
''Сврха свега и јесте имати с ким подијелити и добре и лоше тренутке. Надам се да ћемо дијелити још много сличних тренутака, како међусобно, тако и са људима из нашег окружења'', додаје Јована.
Открива своје даље спортске подвиге.
''Имам жељу за новим мајор маратоном идуће године, али исто тако бих да заживи идеја о томе да рекреативно трчање увијек има и хуманитарну ноту. Маратон у Њујорку јесте велики, али гдје год да идемо трчати, кораци су кораци, мислимо и на оне који тек треба да праве нове. Сигурна сам да можемо допринијети удруженим корацима више него што смо свјесни тога'', закључила је Јована.
Јована Цумбо имала је поруку и за младе који размишљају да се укључе у овакве спортске подухвате.
''Јесте клише, али у зони комфора су границе. Да само уче слушати себе. Мислим да је то данас јако тешко с обзиром на све чему смо изложени. Зона комфора је супер, али мислим да је то доста тежи пут. Једном када крену упознавати себе на свом јединственом и аутентичном путу, неће бити граница. Све што буду хтјели остварити неће се чинити недостижно. Стварањем дисциплине, а не рутине достижемо циљеве'', наводи Јована.
Иначе, Њујоршки маратон, тренутно из разлога спонзорства познат као ТЦС Неw Yорк Циту Маратон, годишњи је маратон који се одржава кроз пет општина Њујорка. То је највећи маратон на свијету, са 59.135 тркача који су завршили трку 2025. године и 98.247 пријављених за трку 2017. године, пише Глас Српске.
