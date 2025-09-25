Logo

Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

25.09.2025

08:52

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Шеварџе Алене, етиопска тркачица која је на почетку лета освојила Стокхолм маратон у женској конкуренцији са временом 2:30:38, преминула је у 30. години, саопштили су организатори трке.

Алене је, како се наводи, током тренинга у Адис Абеби почела да се осјећа лоше и пребачена је у болницу, гдје је касније преминула.

''Наше мисли су са њеном породицом и ближњима'', поручили су организатори на Фејсбуку.

Етиопска атлетичарка је до краја маја већ постигла велике успјехе на маратонским дистанцама – на 26 маратона имала је 12 победа и још девет пласмана на побједничко постоље, а често је наступала и на полумаратонима. Алене је живела у Мексику, али је тренутно била у Етиопији због тренинга.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Бројни европски лидери желе да ометају мировне напоре у Украјини

Тим поводом огласио се и Стокхолм маратон.

''Са дубоком тугом примили смо вијест о смрти Шеварџе Алене, побједнице Стокхолм маратона 2025. године. Шеварџе Алене се разбољела током тренинга и пребачена је у болницу, гдје нажалост није било могуће спасити њен живот. Имала је 30 година. Наше мисли су са њеном породицом и најближима.''

(Телеграф.рс)

