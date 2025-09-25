Трагедија: Преминула побједница маратона, позлило јој током тренинга

25.09.2025
08:52
Коментари:0
Шеварџе Алене, етиопска тркачица која је на почетку лета освојила Стокхолм маратон у женској конкуренцији са временом 2:30:38, преминула је у 30. години, саопштили су организатори трке.
Алене је, како се наводи, током тренинга у Адис Абеби почела да се осјећа лоше и пребачена је у болницу, гдје је касније преминула.
''Наше мисли су са њеном породицом и ближњима'', поручили су организатори на Фејсбуку.
Етиопска атлетичарка је до краја маја већ постигла велике успјехе на маратонским дистанцама – на 26 маратона имала је 12 победа и још девет пласмана на побједничко постоље, а често је наступала и на полумаратонима. Алене је живела у Мексику, али је тренутно била у Етиопији због тренинга.
Тим поводом огласио се и Стокхолм маратон.
''Са дубоком тугом примили смо вијест о смрти Шеварџе Алене, побједнице Стокхолм маратона 2025. године. Шеварџе Алене се разбољела током тренинга и пребачена је у болницу, гдје нажалост није било могуће спасити њен живот. Имала је 30 година. Наше мисли су са њеном породицом и најближима.''
