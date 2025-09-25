Меси се игра фудбала! Маестрални Аргентинац опет исписао историју

25.09.2025
08:26
Лионел Меси постигао је два гола и уписао асистенцију у побједи Интера из Мајамија над Њујорк Сити ФЦ-ом од 4:0, чиме је клуб обезбиједио пласман у плеј-оф МЛС лиге.
Мајами (16-6-7) уписао је трећу узастопну побједу и стигао до 64 гола у сезони – највише у лиги. Меси је већ у првом полувремену, асистенцијом, постао први играч у историји МЛС-а са најмање 35 тзв. "goal contributions"(учествовања у голу) током двије узастопне сезоне, а затим је у наставку двапут погодио и постао тек четврти фудбалер који је у једној сезони имао осам мечева са два или више голова.
Just another 🅰️➕⚽⚽ for Messi 😮💨— 433 (@433) September 25, 2025
He now has 5 goals and 3 assists in his last 3 games 🥵
🎥 @MLS pic.twitter.com/WIjzlb1MdX
Луис Суарес, послије суспензије, био је сигуран са пенала у 83. минуту.
MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ— Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025
Голман Оскар Устари забиљежио је шести меч без примљеног гола, док је Њујорк Сити (16-10-5) прекинуо серију од три побједе.
Домаћин је у првом дијелу имао двије добре шансе – Тијаго Мартинс је главом гађао право у Устарија, а Николас Фернандес је послао лопту тик поред стативе, преноси Телеграф.
