Logo

Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

Извор:

АТВ

24.09.2025

19:41

Коментари:

0
Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића
Фото: АТВ

Сјећање на Бојана Милошевића не блиједи. Као и сваке године одиграна је пријатељска утакмица у његову част у којој се данас снаге одмјерили пријатељи и чланови генерације бившег голмана Борца против Фудбалског клуба Џаја. Све у знак сјећања на времена када су са Бојаном уз фудбал заједно друговали.

Резултат није био у првом плану, али када се ова екипе нађу на терену игра се без задршке и на побједу. Тако је било и овај пут подно сјеверне трибине Градског стадиона, гдје је традиција настањена.

Бојан Милошевић фудбалску каријеру започео је у ФК Крајина, да би потом стасао у Борцу. Преминуо је 2010. године послије дуге и тешке болести.

Опширније у видеу:

Подијели:

Таг:

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

Остали спортови

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

56 мин

0
НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

Република Српска

НСРС усвојила закључке: Иде се на изборе?

57 мин

3
Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

Република Српска

Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

1 ч

1
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Сезонски радници са Косова осуђени у Италији због силовања туристкиње

1 ч

0

Више из рубрике

Мурињо: Ако је ово нови фудбал, мени се такав фудбал не свиђа

Фудбал

Мурињо: Ако је ово нови фудбал, мени се такав фудбал не свиђа

7 ч

0
Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

Фудбал

Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

11 ч

0
Српски фудбалер погинуо на грађевини

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22 ч

0
Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

Фудбал

Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner