Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

АТВ
24.09.2025
19:41
Сјећање на Бојана Милошевића не блиједи. Као и сваке године одиграна је пријатељска утакмица у његову част у којој се данас снаге одмјерили пријатељи и чланови генерације бившег голмана Борца против Фудбалског клуба Џаја. Све у знак сјећања на времена када су са Бојаном уз фудбал заједно друговали.
Резултат није био у првом плану, али када се ова екипе нађу на терену игра се без задршке и на побједу. Тако је било и овај пут подно сјеверне трибине Градског стадиона, гдје је традиција настањена.
Бојан Милошевић фудбалску каријеру започео је у ФК Крајина, да би потом стасао у Борцу. Преминуо је 2010. године послије дуге и тешке болести.
