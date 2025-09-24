Logo

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута

Извор:

Телеграф

24.09.2025

19:37

Млади боксер преминуо 11 дана након нокаута
Фото: Pixabay

Велика трагедија потресла је свијет борилачких спортова након што је објављено да је млади боксер Ернест Акушеј (27) из Гане преминуо само неколико дана након што је изгубио меч у својој земљи Гани.

Он је поражен од стране Џејкоба Дикинсона након осам исцрпљујућих рунди у главном граду Акри, 12. септембра, а почео је да се осјећа лоше 10 дана након борбе, у понедјељак, 22. септембра.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Сезонски радници са Косова осуђени у Италији због силовања туристкиње

Његово здравствено стање се врло брзо погоршало и он је нажалост преминуо током јучерашњег дана, само 11 дана након што је поражен од Дикинсона.

Током борбе, Акушеј је примио неколико удараца директно у главу, прије него што је и дефинитивно пао на под.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

Предсједник Свјетске боксерске федерације, Маурисио Сулејман објавио је саопштење у којем је изразио саучешће породици:

- Свјетска боксерска федерација жали због ненадокнадиве смрти и изражава најдубље саучешће Ернестовој породици и многобројним пријатељима - истакао је Сулејман.

Таг:

bokser

