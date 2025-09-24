Logo

Сезонски радници са Косова осуђени у Италији због силовања туристкиње

Извор:

Телеграф

24.09.2025

19:25

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Тројица сезонских радника са Косова осуђена су у Италији због групног силовања.

Двојица су добила шест година затвора, док је трећи оптужени добио четири године и осам мјесеци. Такође морају младој жени да исплате 60.000 евра одштете, пренијела је Газета Експресс.

илу-стршљен-22092025

Србија

Задобио преко 50 убода стршљенова: Кренуо да помогне другом младићу, па му цијели рој улетио у аутомобил

Троје сезонских радника са Косова старости 21, 26 и 27 година, проглашени су кривима.

Казне су биле ниже од оних које је тражио јавни тужилац. Тужилац је тражио казну од десет година затвора за сваког по особи и преко 300.000 евра одштете.

Током поступка су се појавиле потешкоће у вези са стручним мишљењем. Одбрана је затражила да вјештак анализира снимке без звука и да се утврде и разјасне могући неспоразуми у комуникацији између жртве и окривљених. Одбрана је на крају тражила ослобађајућу пресуду.

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић: На КиМ дјеца одрастају у атмосфери страха и неизвјесности

Злочин се догодио у јануару 2023. године, када је финска туристкиња више пута сексуално нападнута. Образложење одлуке биће објављено у року од 90 дана. Одбрана ће тада имати могућност жалбе. Одлука још није правоснажна.

Подијели:

Таг:

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић Холцап састанак

БиХ

Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

1 ч

0
Глумица Славица Кнежевић имала инфаркт

Сцена

Глумица Славица Кнежевић имала инфаркт

1 ч

0
Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

Занимљивости

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

1 ч

0

Више из рубрике

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

Свијет

Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

2 ч

0
Јак земљотрес на Сицилији

Свијет

Јак земљотрес на Сицилији

3 ч

0
Захарова о нападу Кијева на Каспијски гасоводни конзорцијум: Ово је сигнал за ЕУ

Свијет

Захарова о нападу Кијева на Каспијски гасоводни конзорцијум: Ово је сигнал за ЕУ

3 ч

0
Једна од најјачих олуја у историји погодила је Азију, носи све пред собом

Свијет

Једна од најјачих олуја у историји погодила је Азију, носи све пред собом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner