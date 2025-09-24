Глумац сам себе бранио у суду уз помоћ ЧетГПТ-а: Мора да плати 3,5 милиона евра

Извор:
Британски глумац и сенариста Ноел Кларк мора да плати 3.5 милиона евра након што је изгубио парницу за клевету против "Гардијана".
Британском глумцу, сценаристи, редитељу и аутору стрипова Ноелу Кларку је наређено да плати вготово 3.6 милиона евра одштете листу "Гардијан" након што је изгубио парницу за клевету против тих новина.
У 2021. години, Кларк је био тема седам чланака и подкаста листа "Гардијан" у вези са оптужбама за сексуално недолично понашање. Један конкретан чланак, објављен у априлу 2021. године, наводио је да је 20 жена оптужило Кларка да се непримјерено понашао, што је он негирао. Након тога је безуспјешно тужио новине за 80 милиона евра одштете.
Прошлог мјесеца, судија је одбила Кларков захтјев и рекла да је Гардијан "успио да утврди истинитост и да одбрани јавни интерес у тужби за клевету".
Кларк, најпознатији је по улози Микија Смита у научно-фантастичној серији Доктор Ху (од 2005. до 2010. године) овог 23. септембра се појавио на рочишту у Лондону и сам себе је заступао.
Осим 3.5 милиона евра, биће извршена даља процјена судских трошкова и како је навео Фар Оут Магазине, процјењује се да "значајно прелазе шест милиона евра".
"Тужилац је заступао натегнуте и заиста лажне тврдње да чланци нису били у суштини истинити, износећи оптужбе за непоштење и лошу вјеру против скоро свих свједока", рекла је судија.
Додала је да је износ од 3.5 милиона евра "прикладан и не више од онога што би требало разумно одредити у овом случају", као и да је накнада "значајно нижа од вјероватног нивоа опоравка туженог".
Кларк, који је суду рекао да је користио ЧетГПТ да би помогао своју одбрану, рекао је на рочишту: "Изгубио сам посао, уштеђевину, правни тим, способност да издржавам породицу и велики дио свог здравља. Моја жена и дјеца свакодневно живе у сенци неизвјесности. Рефинансирали смо кућу само да бисмо преживјели. Сви трошкови или међуисплате морају бити сразмјерни мојим могућностима као једног домаћинства, а не неограниченим ресурсима великог медијског конгломерата".
Прошлог мјесеца, након пресуде у случају клевете, главна уредница "Гардијана", Кетрин Винер, рекла је да је резултат "заслужена побједа за оне жене које су патиле због понашања Ноела Кларка".
Наставила је: "Одлазак у суд је тежак и стресан, али је више од 20 жена пристало да свједочи на Високом суду, одбијајући да буду малтретиране или застрашиване".
Наређено му је да плати 3.5 милиона евра у наредних 28 дана.
