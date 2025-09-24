Logo

Српски кошаркаш потписао за ФМП

Извор:

Телеграф

24.09.2025

17:16

Коментари:

0
Српски кошаркаш потписао за ФМП
Фото: Pexels

Српски кошаркаш, Филип Ребрача, син прослављеног центра и некадашњег репрезентативца Жељка Ребраче, каријеру наставља у дресу ФМП-а из Железника.

Београдски клуб је данас потврдио да је 28-годишњи крилни центар ставио потпис на уговор и тако појачао састав пред старт нове сезоне АБА лиге.

Прошлу сезону Ребрача је провео у редовима новосадске Војводине, гдје је оставио солидан траг.

У Другој АБА лиги биљежио је готово двоцифрене бројке – просјечно 11,7 поена и 7,8 скокова, показавши да може бити значајан фактор у рекету.

Прије тог ангажмана, наступао је за Борац из Чачка, док је колеџ каријеру градио у Сједињеним Америчким Државама, гдје је студирао и играо за универзитете Сјеверна Дакота и Ајова.

Клуб из Железника нову сезону АБА лиге отвара 3. октобра гостовањем Игокеи, а Ребрача би требало да дебитује управо на тој утакмиц.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Košarka

ABA liga

FMP

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Đorđe Radanović

БиХ

Радановић: Мржња према Србима преноси се генерацијски

53 мин

0
Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Тенис

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

56 мин

0
Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил слетио са пута, повријеђено 7 особа

57 мин

0
Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

Регион

Аутомобил улетио у шине на Главној станици у Загребу

59 мин

0

Више из рубрике

Преминуо Александар Остојић

Кошарка

Преминуо Александар Остојић

1 д

0
Košarkaš Turske Alperin Šengun

Кошарка

Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

1 д

0
Маринковић залијепио тројку у стилу Кецмана! Погледајте овај потез

Кошарка

Маринковић залијепио тројку у стилу Кецмана! Погледајте овај потез

3 д

0
Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала

Кошарка

Богдановић се вратио тренинзима

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner