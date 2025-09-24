Српски кошаркаш потписао за ФМП

Извор:
Српски кошаркаш, Филип Ребрача, син прослављеног центра и некадашњег репрезентативца Жељка Ребраче, каријеру наставља у дресу ФМП-а из Железника.
Београдски клуб је данас потврдио да је 28-годишњи крилни центар ставио потпис на уговор и тако појачао састав пред старт нове сезоне АБА лиге.
Прошлу сезону Ребрача је провео у редовима новосадске Војводине, гдје је оставио солидан траг.
У Другој АБА лиги биљежио је готово двоцифрене бројке – просјечно 11,7 поена и 7,8 скокова, показавши да може бити значајан фактор у рекету.
Прије тог ангажмана, наступао је за Борац из Чачка, док је колеџ каријеру градио у Сједињеним Америчким Државама, гдје је студирао и играо за универзитете Сјеверна Дакота и Ајова.
Клуб из Железника нову сезону АБА лиге отвара 3. октобра гостовањем Игокеи, а Ребрача би требало да дебитује управо на тој утакмиц.
