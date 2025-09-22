Logo

Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

Извор:

Телеграф

22.09.2025

22:41

Košarkaš Turske Alperin Šengun
Фото: Танјуг/АП

НБА свијет је затечен повредом Фреда Ванвлита, који ће због руптуре предњег укрштеног лигамента највероватније пропустити цијелу сезону 2025/26.

Ванвлит, кључни плејмејкер Хјустон Рокетса, имао је неуједначену сезону по питању шута, али његов утицај на тим се огледао у импресивном рекорду клуба када је био на паркету, 41 победа и 19 пораза.

Сада, са Ванвлитом ван терена, млади Рид Шепард, трећи пик НБА драфта 2024, добија шансу да покаже своје способности након што је претходне сезоне имао маргиналну улогу.

Moskva-Dron-napad 22092025

Свијет

Нападнута Москва, огласио се градоначелник

Његова прилика може значити почетак успона талентованог бека у озбиљног НБА играча.

Поред Шепарда, Амен Томпсон би могао преузети дио одговорности у вођењу игре, док је Арон Холидеј једини други прави плејмејкер у тиму.

Хјустон Рокетси сада морају брзо пронаћи ритам и нову хемију тима како би се изборили за добру сезону, а ова вијест је додатно погодила Алперена Шенгуна који ће сигурно послије испадања са Еуробаскета имати високе амбиције у НБА лиги.

Košarka

