Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

НБА свијет је затечен повредом Фреда Ванвлита, који ће због руптуре предњег укрштеног лигамента највероватније пропустити цијелу сезону 2025/26.
Ванвлит, кључни плејмејкер Хјустон Рокетса, имао је неуједначену сезону по питању шута, али његов утицај на тим се огледао у импресивном рекорду клуба када је био на паркету, 41 победа и 19 пораза.
Сада, са Ванвлитом ван терена, млади Рид Шепард, трећи пик НБА драфта 2024, добија шансу да покаже своје способности након што је претходне сезоне имао маргиналну улогу.
Његова прилика може значити почетак успона талентованог бека у озбиљног НБА играча.
Поред Шепарда, Амен Томпсон би могао преузети дио одговорности у вођењу игре, док је Арон Холидеј једини други прави плејмејкер у тиму.
Хјустон Рокетси сада морају брзо пронаћи ритам и нову хемију тима како би се изборили за добру сезону, а ова вијест је додатно погодила Алперена Шенгуна који ће сигурно послије испадања са Еуробаскета имати високе амбиције у НБА лиги.
