Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Извор:
Телеграф
18.09.2025
07:22
Српски кошаркаш Никола Кустурица ушао је у историку Барселоне, пошто је у сриједу постао најмлађи дебитант у историји каталонског клуба!
У побједи Барселоне над Андором резултатом 90:81, на старту Каталонског шампионата, Кустурица је за први тим заиграо са свега 16 година и 141 даном, оборивши рекорд стар више од деценије који је држао Ерик Вила (2014).
Кустурица је на паркету провео свега неколико минута у финишу сусрета, али је успио да се упише у стрелце и тако симболично започне оно што многи виде као блиставу каријеру. Постигао је два поена, док су најефикаснији у редовима Барселоне били Кевин Пантер (16) и Вили Ернангомес (14).
𝟏𝟔 𝐚𝐧𝐲𝐬, 𝟒 𝐦𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐢 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐞𝐬.— Barça Basket (@FCBbasket) September 17, 2025
Amb tots vosaltres... el jugador més jove de la història en debutar oficialment amb el primer equip blaugrana. Enhorabona, Nikola! 👏 pic.twitter.com/yt1kzxpXTM
