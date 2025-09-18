Logo

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Извор:

Телеграф

18.09.2025

07:22

Коментари:

0
Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне
Фото: Screenshot/X/FCBbasket

Српски кошаркаш Никола Кустурица ушао је у историку Барселоне, пошто је у сриједу постао најмлађи дебитант у историји каталонског клуба!

У побједи Барселоне над Андором резултатом 90:81, на старту Каталонског шампионата, Кустурица је за први тим заиграо са свега 16 година и 141 даном, оборивши рекорд стар више од деценије који је држао Ерик Вила (2014).

Кустурица је на паркету провео свега неколико минута у финишу сусрета, али је успио да се упише у стрелце и тако симболично започне оно што многи виде као блиставу каријеру. Постигао је два поена, док су најефикаснији у редовима Барселоне били Кевин Пантер (16) и Вили Ернангомес (14).

илу-свијећа-17092025

Република Српска

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Košarka

Barselona

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Ево шта звијезде поручују данс

1 ч

0
Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

1 ч

0
Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

Република Српска

Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

1 ч

0
Данас обиљежавамо празник родитеља светог Јована: Ово су обичаји које треба испоштовати

Занимљивости

Данас обиљежавамо празник родитеља светог Јована: Ово су обичаји које треба испоштовати

1 ч

0

Више из рубрике

Пешић постао члан Куће славних

Кошарка

Пешић постао члан Куће славних

13 ч

0
Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

Кошарка

Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

1 д

0
Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

Кошарка

Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

1 д

0
ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

Кошарка

ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Какво нас вријеме данас очекује?

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner