Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

Чланови Мото-клуба "Чопор" Кнежпоље из Козарске Дубица сутра ће возити другу Меморијалну вожњу у знак сјећања на јуначку одбрану западно-крајишких општина од хрватске агресије у септембру 1995. године.
Из овог клуба су навели да ће рута симболично повезати мјеста српског страдања и отпора, уз одавање почасти, полагање цвијећа и паљење свијећа.
Учесници ће се окупити у Међувођу у 9.00 часова, мотористи ће присуствовати помену у Козарској Дубици, одакле се вожња наставља ка Костајници и Новом Граду.
"Дођите да заједно, кроз вожњу и заједништво, очувамо успомену и покажемо да се хероји не заборављају", саопштено је из Мото-клуба "Чопор".
