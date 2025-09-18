Logo

Меморијална Мото-вожња поводом 30 година од одбране западних граница Српске

Извор:

СРНА

18.09.2025

07:06

Коментари:

0
Фото: АТВ

Чланови Мото-клуба "Чопор" Кнежпоље из Козарске Дубица сутра ће возити другу Меморијалну вожњу у знак сјећања на јуначку одбрану западно-крајишких општина од хрватске агресије у септембру 1995. године.

Из овог клуба су навели да ће рута симболично повезати мјеста српског страдања и отпора, уз одавање почасти, полагање цвијећа и паљење свијећа.

Учесници ће се окупити у Међувођу у 9.00 часова, мотористи ће присуствовати помену у Козарској Дубици, одакле се вожња наставља ка Костајници и Новом Граду.

"Дођите да заједно, кроз вожњу и заједништво, очувамо успомену и покажемо да се хероји не заборављају", саопштено је из Мото-клуба "Чопор".

