Ужас: Медвјед напао младића у парку

Извор:
СРНА
18.09.2025
07:01
У америчком националном парку Јелоустон медвјед је напао двадесетдеветогодишњег младића, што је први такав инцидент од 2021. године.
Нападнути младић је задобио повреде по грудима и лијевој руци, али није животно угрожен, саопштиле су власти.
Из националног парка су навели да се младић кретао стазом дуж језера Турбид када је срео медвједа којег је попрскао бибер спрејем.
Младић је званичницима рекао је мислио да је у питању мрки медвјед, али судећи по величини и понашању животиње, власти парка вјерују да је ријеч о гризлију, преноси Еј-Би-Си њуз.
Љекари службе националног парка стигли су на лице мјеста и одвели повријеђеног младића до оближње клинике, а потом је хеликоптером пребачен до локалне болнице.
У току је истрага о околностима напада.
Из националног парка наводе да ће стаза код језера Турбид остати затворена до даљег и да никакве мјере неће бити предузете против медвједа, с обзиром да је његов напад на туристу био одбрамбена реакција.
Ово је први инцидент у парку Јелоустон у којем је медвед повриједио човјека послије 2021. године, када је гризли напао једног планинара.
