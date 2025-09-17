17.09.2025
21:57
Оружане снаге Русије напредују на практично свим правцима у зони Специјалне операције, изјавио је начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов, који је у зони СВО извршио инспекцију извршавања борбених задатака јединица групе "Центар" које дејствују на красноармејском правцу.
Герасимов је истакао да група снага "Запад" напредује у граду Купјанск, преносе РИА Новости.
"Руске снаге су ушле у Плешчејевку, а борбе на александро-калиновском правцу воде се код Константиновке. Руска група 'Исток' развија офанзиву у Дњепропетровској и Запорошкој области", рекао је Герасимов и истакао улогу поморске пјешадије у постизању циљева СВО", навео је Герасимов.
Најинтензивније борбе у зони СВО покренуте су на красноармејском правцу, како наводи Герaсимов.
"Оружане снаге Украјине су тамо прераспоредиле снаге на уштрб других зона. Руске снаге напредују на краснолиманском правцу, приближава се ослобађање Кировска. Руске трупе ушле су у село Јампољ, гдје су у току борбе. Непријатељ је потпуно протјеран из шумарства Серебрјанско. Јуришне јединице групе "Југ" напредују у селу Северск. Оружане снаге Украјине потпуно су избачене из шумарства Серебрјанско, руска војска води борбена дејства у Јампољу. Уништавање непријатеља блокираног јужно од акумулационог језера Клебан-Бик се наставља", закључио је Герасимов.
Он је такође, уручио државна признања војницима који су се највише истакли у ослобођању Доњецке Народне Републике и захвалио им на показаној храбрости и одважности у извршавању борбених задатака.
