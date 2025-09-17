Орбан: Брисел је на погрешном путу, наставићемо својим, мађарским путем

Извор:
17.09.2025
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас, поводом годишњице представљања извјештаја бившег предсједника ЕЦБ Марија Драгија о будућности европске конкурентности, да Европска унија губи конкурентност, а да "бриселске бирократе то и даље не схватају озбиљно".
- Прије годину дана, Марио Драги је у Будимпешти упозорио да је конкурентност Европске уније "руинирана". Бирократе у Бриселу то нису схватиле озбиљно. Данас је, према Драгију, ситуација још гора. Брисел је на погрешном путу. Хајде да наставимо својим, мађарским путем!", поручио је Орбан на Фејсбуку, уз фотографију са Драгијем.
Он је истакао да у таквом европском контексту Мађарска мора да задржи пут развоја, и додао да је то могуће.
Подсјетио је и на највећи програм стамбене изградње у историји Мађарске, као и на "пореску револуцију" која, према његовим ријечима, нема премца у Европи.
- Уместо да се безумно одвојимо од руске енергије, паметним коришћењем зелене енергије успјели смо да очувамо субвенционисане цијене комуналија - навео је Орбан.
