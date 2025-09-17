"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

17.09.2025
Полицијске агенције трагају за лицем које се јутрос аутом забио у капију ФБИ канцеларије у Питсбургу, преносе амерички медији.
Како наводи The New York Post, ради се о "чину тероризма".
Аутомобил, исписан псовкама, забио се у задњу улазну капију зграде на јужној страни Steel Cityja око 2.40 ујутро. Возач је изашао из возила и бацио америчку заставу преко ограде и "нејасно је викао".
BREAKING: Driver rams FBI Pittsburgh field office gate in targeted 'act of terror,' official says pic.twitter.com/QlVOrC7FR5— Fox News (@FoxNews) September 17, 2025
Власти су навеле да трагају за Доналдом Хенсоном, бившим војним лицем са историјом менталних проблема.
"Ово посматрамо као чин тероризма против ФБИ", рекао је помоћник специјалног агента у Питсбургу, Кристофер Ђордан, а преноси CBS News.
"Ово је био циљани напад на ову зграду. На аутомобилу су се наводно налазиле поруке са псовкама на једном од бочних прозора, што се истражује. ФБИ је саопштио да нико није повријеђен током инцидента. На лице мјеста позвана је бомбашка јединица, а бијела "Тојота" је виђена док су власти претраживале аутомобил испред капије. Трага се за Хенсоном, из Пен Хилса, који према свему судећи није наоружан, али има историју менталних проблема", саопштио је ФБИ.
