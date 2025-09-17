Logo

"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

17.09.2025

17:19

Полицијске агенције трагају за лицем које се јутрос аутом забио у капију ФБИ канцеларије у Питсбургу, преносе амерички медији.

Како наводи The New York Post, ради се о "чину тероризма".

Аутомобил, исписан псовкама, забио се у задњу улазну капију зграде на јужној страни Steel Cityja око 2.40 ујутро. Возач је изашао из возила и бацио америчку заставу преко ограде и "нејасно је викао".

Власти су навеле да трагају за Доналдом Хенсоном, бившим војним лицем са историјом менталних проблема.

"Ово посматрамо као чин тероризма против ФБИ", рекао је помоћник специјалног агента у Питсбургу, Кристофер Ђордан, а преноси CBS News.

"Ово је био циљани напад на ову зграду. На аутомобилу су се наводно налазиле поруке са псовкама на једном од бочних прозора, што се истражује. ФБИ је саопштио да нико није повријеђен током инцидента. На лице мјеста позвана је бомбашка јединица, а бијела "Тојота" је виђена док су власти претраживале аутомобил испред капије. Трага се за Хенсоном, из Пен Хилса, који према свему судећи није наоружан, али има историју менталних проблема", саопштио је ФБИ.

ФБИ

Терористички напад

Америка

