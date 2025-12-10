Logo
Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

10.12.2025

22:55

Припадници бечке Специјалне групе за борбу против уличног криминала (ЕГС) ухапсили су седам осумњичених дилера и том приликом заплијенили више од 30 килограма дроге, преносе аустријски медији.

Сви ухапшени су доби између 21 и 38 година и сви су држављани БиХ и Србије.

Акција је започела још у новембру хапшењем једног Хрвата у бечком Меидлингу, а чије је свједочење довело до свих осумњичених дилера који су приведени.

Припадници ЕГС-а тројицу су ухапсили у једном стану у Флоридсдорфу, а преосталу осумњичене касно поподне у стану у Бригитенау, саопштила је данас бечка полицијска управа, а преносе Независне.

Укупно је заплијењено око 20 килограма марихуане, 10,5 килограма кокаина, три килограма хашиша, 1,1 грам спида, као и 70.540 евра у готовини.

Током испитивања двојица ухапшених признала су кривицу, док су остали одбили да дају изјаву.

По налогу бечког тужилаштва сви ухапшени су пребачени у истражни затвор.

