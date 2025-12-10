Logo
Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

Извор:

РТ Балкан

10.12.2025

21:51

Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију
Фото: Tanjug / AP / Juan Karita

Бивши боливијски предсједник Луис Арсе, који је прошлог мјесеца напустио функцију, ухапшен је под оптужбом за корупцију, изјавила је данас бивша боливијска министарка Марија Нела Прада.

Она је у видео поруци на платформи Икс рекла да је у питању "незаконита отмицу" и да се то догодило када је био сам, на путу да покупи неке рођаке. Прада је додала и да је можда одведен у затвор у близини главног града Боливије, Ла Паза.

Локални медији су јавили да је Арсе ухапшен у оквиру истраге о наводној проневјери средстава Фонда за развој староседелаца, док је био министар економије, за вријеме мандата предсједника Боливије Ева Моралеса од 2006. до 2019. године.

Према истрази, наводно је одобрио државне исплате из Фонда за староседеоце на приватне рачуне, укључујући и на рачун бивше конгресменке Лидије Пати, која је тренутно притворена у затвору Обрахес, преноси боливијски "Ла Разон".

Бивша конгресменка Лидија Пати је прије неколико дана, током свог исказа, признала да је примала државна средства која су била намењена пројектима које је финансирао Фонд за развој староседелаца на приватне рачуне, као и да је то радила по налогу тадашњег министра економије Луиса Арсеа Катакоре.

Случај Фонда за староседелачке породице један је од највећих корупционих скандала у Боливији, који је држави нанео милионе долара штете због недовршених или непостојећих пројеката.

Луис Арсе сматра се кључним човјеком који је, као министар економије, обликовао боливијски модел државног интервеционизма и снажног јавног улагања, који је тада довео до убрзаног раста БДП-а, смањења сиромаштва и повећања девизних резерви.

