Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

10.12.2025
20:55
Коментари:0
Америчка војска је заплијенила танкер за нафту близу обале Венецуеле, пренио је "Блумберг" позивајући се на изворе упознате са ситуацијом.
Ријеч је о танкеру који је под санкцијама.
Пљенидба би могла да створи додатне проблеме Венецуели при извозу нафте, јер ће други превозници сада бити опрезнији у погледу њеног прихватања, наводи се у извјештају.
Администрација предсједника САД Доналда Трампа је током посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.
