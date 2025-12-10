Logo
Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

10.12.2025

20:55

Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

Америчка војска је заплијенила танкер за нафту близу обале Венецуеле, пренио је "Блумберг" позивајући се на изворе упознате са ситуацијом.

Ријеч је о танкеру који је под санкцијама.

Пљенидба би могла да створи додатне проблеме Венецуели при извозу нафте, јер ће други превозници сада бити опрезнији у погледу њеног прихватања, наводи се у извјештају.

Администрација предсједника САД Доналда Трампа је током посљедњих мјесеци појачала реторику и мјере против Венецуеле, а Вашингтон је оптужио Каракас да уноси смртоносне врсте дроге у САД.

