Протести у Софији, грађани траже оставку Владе

СРНА

10.12.2025

20:54

0
Протести у Софији, грађани траже оставку Владе
Фото: Танјуг/АП/Valentina Petrova (STR)

Више хиљада људи окупило се вечерас у Софији са захтјевом да Влада Бугарске поднесе оставку због нерјешавања проблема корупције.

Протести у Софији и десетинама других градова широм земље дешавају се у вријеме када се Бугарска припрема да усвоји евро 1. јануара.

Демонстранти су користили ласере да на згради парламента пројектују ријечи "Оставка", "Мафија напоље" и "За поштене изборе".

njemacka zastava

Свијет

Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке

Бугарски парламент ће сутра гласати о неповјерењу Влади премијера Росена Железникова, што је шесто такво изјашњавање од 15. јануара када је почела мандат.

Прошле седмице, Влада је због масовних протеста повукла приједлог буџета за 2026. годину, први састављен у еврима.

Опозиционе странке и друге организације саопштиле су да протестују поводом планова за повећање доприноса за социјално осигурање и пореза на дивиденде да би се финансирала већа државна потрошња.

Бугарска

Протести

Sofija

