Протести у Софији, грађани траже оставку Владе

Извор:
СРНА
10.12.2025
20:54
Коментари:0
Више хиљада људи окупило се вечерас у Софији са захтјевом да Влада Бугарске поднесе оставку због нерјешавања проблема корупције.
Протести у Софији и десетинама других градова широм земље дешавају се у вријеме када се Бугарска припрема да усвоји евро 1. јануара.
Демонстранти су користили ласере да на згради парламента пројектују ријечи "Оставка", "Мафија напоље" и "За поштене изборе".
Свијет
Хиљаде демонстраната на улицама широм Њемачке
Бугарски парламент ће сутра гласати о неповјерењу Влади премијера Росена Железникова, што је шесто такво изјашњавање од 15. јануара када је почела мандат.
Прошле седмице, Влада је због масовних протеста повукла приједлог буџета за 2026. годину, први састављен у еврима.
Опозиционе странке и друге организације саопштиле су да протестују поводом планова за повећање доприноса за социјално осигурање и пореза на дивиденде да би се финансирала већа државна потрошња.
Градови и општине
3 седм0
БиХ
4 седм0
Република Српска
1 мј0
Република Српска
1 мј6
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
36
21
19
21
08
21
08
21
06
Тренутно на програму