Ковачевић Звиздићу: А када ви пријетите протестима у случају ослобађајуће пресуде, то је подршка независности правосуђа?!

04.11.2025
13:05
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић поручио је посланику у Представничком дому из странке Народ и правда Денису Звиздићу да је крајње вријеме да схвате да је "нови ага у граду".
Коментаришући Звиздићеву изјаву да СНСД "врши недопустив притисак на Уставни суд БиХ", који је, како каже, независна институција, "Ковачевић је рекао:
- А када предсједник ваше странке отворено пријети да ће организовати масовне протесте у случају ослобађајуће пресуде, то је вјероватно подршка независности правосуђа?!
- Какво лицемјерје! Уозбиљите се већ једном. Или вашим рјечником, крајње је вријеме да схватите "да је нови ага у граду" - објавио је Ковачевић на Иксу.
Ковачевић је нагласио да СНСД не да не врши никакав притисак, већ чак нема ни било каква очекивања.
- Само нека се заврши, да се може ићи према међународним инстанцама. Мада је и те како симптоматично да вам смета чак и искључиво навођење ноторних уставних и правних чињеница - констатовао је Ковачевић.
Крњи Уставни суд БиХ требало би данас на ванредној сједници да одлучује о апелацији одбране предсједника Милорада Додика на пресуду Суда БиХ.
Суд БиХ осудио је предсједника Додика на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита", односно јер је потписао указ о проглашењу закона који је донијела Народна скупштина Републике Српске.
Додику је суђено за кривично дјело које је уведено у Кривични закон БиХ на основу одлуке Шмита.
Република Српска
38 мин0
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
15
13
14
13
13
Тренутно на програму