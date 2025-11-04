Каран: Нови закон ће права студената дићи на виши ниво

Извор:
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран најавио је доношење новог закона о високом образовању који ће афирмисати сва досадашња права студената и дићи их на виши ниво.
Каран је одговарајући на посланичка питања на сједници Народне скупштине Републике Српске рекао да је важно подизање студентског стандарда, истичући да студент не треба да размишља о стандарду који подразумијева адекватан смјештај, исхрану и све што чини студентски живот.
''Програмске активности односе се на стипендирање. Ресорно министарство је расписало неколико конкурса за први, други, трећи и чертврти циклус студија за више од 1.000 студената за шта је предвиђено преко два милиона КМ'', истакао је Каран.
Он је рекао да се посебно стипендирају успјешни редовни студенти, али и студенти из вишечланих породица, те породица погинулих бораца и инвалида.
''Кроз Фонд "Милан Јелић" за најбоље студенте расписујемо конкурсе и за оне који су успјешни у иностранству. Афирмишемо знање и добре ствари, а посебно научноистраживачке активности'',навео је Каран.
Он је истакао да је у процесу научнотехнолошког развоја и високог образовања у Републици Српској најважнији производ млади образовани човјек који ће касније бити покретач друштва и привреде.
Каран је додао да је студент субјект цијелог тог процеса, поред наставног особља и установа за високо образовање, научнотехнолошки развој и истраживање.
