Logo

Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

Извор:

СРНА

22.10.2025

11:51

Коментари:

1
Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се Српска развија у сваком сегменту и истакао да се посебно води рачуна да студентски стандард буде што бољи.

"Размишљамо о младима, о дјеци", рекао је Минић данас новинарима у Источном Сарајеву, гдје је свечано отворен нови објекат Студентског дома.

Он је рекао да Влада Републике Српске улаже и у рурална подручја како би се створио амбијент у којем људи могу добро да живе.

Студентски дом И.Сарајево - Додик-Минић

Градови и општине

Отворен нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву

Минић је најавио да ће, данас након састанка са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем и начелницима општина у саставу гарда, отићи и у Семебрију и разговарати са грађанима.

"Имамо мисију и обавезу да Република Српска и сваки њен дио сваким даном буде бољи и љепши", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Милорад Додик

Источно Сарајево

studenti

Студентски дом И. Сарајево

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

Република Српска

Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

5 ч

0
Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

Република Српска

Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

5 ч

0
Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

Република Српска

Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

5 ч

1
Умијеће Републике: Додик и бањалучки мајстори рата без метка

Република Српска

Умијеће Републике: Додик и бањалучки мајстори рата без метка

8 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner