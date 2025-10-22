Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се Српска развија у сваком сегменту и истакао да се посебно води рачуна да студентски стандард буде што бољи.
"Размишљамо о младима, о дјеци", рекао је Минић данас новинарима у Источном Сарајеву, гдје је свечано отворен нови објекат Студентског дома.
Он је рекао да Влада Републике Српске улаже и у рурална подручја како би се створио амбијент у којем људи могу добро да живе.
Минић је најавио да ће, данас након састанка са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем и начелницима општина у саставу гарда, отићи и у Семебрију и разговарати са грађанима.
"Имамо мисију и обавезу да Република Српска и сваки њен дио сваким даном буде бољи и љепши", рекао је Минић.
