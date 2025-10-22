Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

Извор:
СРНА
22.10.2025
10:22
Предсједник Милорад Додик, премијер Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран положили су јутрос вијенце на Војничком гробљу у Миљевићима у Источном Новом Сарајеву.
Заједно са Додиком, Минићем и Караном били су и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и начелник Источног Новог Сарајева Јован Катић.
Делегација ће данас присуствовати свечаном отварању Студентског дома у Источном Новом Сарајеву, а планиран је и састанак са градоначелником Источног Сарајева и начелницима свих општина у саставу града.
У гробљу Миљевићи сахрањено је 138 српских бораца, међу којима и 15 руских добровољаца који су се борили на страни Војске Републике Српске.
