Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

Извор:

СРНА

22.10.2025

10:22

Коментари:

0
Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик, премијер Републике Српске Саво Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран положили су јутрос вијенце на Војничком гробљу у Миљевићима у Источном Новом Сарајеву.

Заједно са Додиком, Минићем и Караном били су и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и начелник Источног Новог Сарајева Јован Катић.

Држава Милорад Додик-22102025

Свијет

У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика

Делегација ће данас присуствовати свечаном отварању Студентског дома у Источном Новом Сарајеву, а планиран је и састанак са градоначелником Источног Сарајева и начелницима свих општина у саставу града.

Полагање вијенаца Миљевићи, И. Сарајево - 22.10.2025.

У гробљу Миљевићи сахрањено је 138 српских бораца, међу којима и 15 руских добровољаца који су се борили на страни Војске Републике Српске.

Милорад Додик

Саво Минић

Синиша Каран

Коментари (0)
