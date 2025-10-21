Додик: Радујем се поновној посјети Нетанјахуа нашој Републици Српској

21.10.2025
19:42
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће израелски књижевник Идо Нетанјаху и његова супруга увијек бити дочекани у Републици Српској као искрени пријатељи српског народа.
Добро је бити у добром друштву. С Идом Нетанјахуом и његовом супругом Дафне - написао је предсједник Додик на друштвеној мрежи Икс.
Добро је бити у добром друштву. С Идом Нетанjахуом и његовом супругом Дафне.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 21, 2025
Радујем се њиховој поновној посјети нашој Републици Српској, гдје ће увијек бити дочекани као искрени пријатељи српског народа. pic.twitter.com/AAwVwb1Xl2
