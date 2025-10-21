Logo

Додик: Радујем се поновној посјети Нетанјахуа нашој Републици Српској

21.10.2025

19:42

Додик: Радујем се поновној посјети Нетанјахуа нашој Републици Српској
Фото: Milorad Dodik/X

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће израелски књижевник Идо Нетанјаху и његова супруга увијек бити дочекани у Републици Српској као искрени пријатељи српског народа.

Добро је бити у добром друштву. С Идом Нетанјахуом и његовом супругом Дафне - написао је предсједник Додик на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Република Српска

Израел

