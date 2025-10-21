Logo

Министарство трговине и туризма: Свако ново запошљавање прати динамику пословања

Извор:

АТВ

21.10.2025

18:43

Коментари:

0
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske
Фото: АТВ

Министарство трговине и туризма Републике Српске саопштило је након медијских објава о "измишљању радних мјеста у јавној управи" да измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој дирекцији за промет наоружања и војне опреме искључиво прате потребе испуњавања свакодневне радне динамике и планова пословања.

Објављене измјене систематизације ни на који начин не подразумијевају попуњавање систематизованих радних мјеста одмах по ступању на снагу ових измјена, већ искључиво предвиђају дефинисање радних мјеста у Дирекцији у складу са препознатим потребама, саопштено је из Министарства, у чијој је надлежности Дирекција.

policija rotacija

Хроника

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

Како су навели, свако ново запошљавање ће се, као и претходном периоду, реализовати у складу са планираним и расположивим финансијским средствима.

Влада Републике Српске и ресорна министарства пажљиво прате пословање свих институција, установа и јавних предузећа.

Сваки руководилац у обавези је да пословање и запошљавања прилагоди усвојеним буџетима и плановима, а свако непридржавање усвојеним актима и политикама Владе Републике Српске биће предмет анализа и евентуалних санкција, додаје се у саопштењу.

Полиција Србија

Хроника

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Узимајући у обзир да се у медијским објавама највећа пажња посвећује радном мјесту службеника за односе с јавношћу, а да се наводи и то да јавност није упозната са радом Дирекције, у Министарству сматрају да се наведено може искористити као додатна потврда исправности препознате потребе о дефинисању таквог радног мјеста.

Подијели:

Таг:

Ministarstvo trgovine i turizma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

Република Српска

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

1 ч

0
Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

БиХ

Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

1 ч

0
Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

Република Српска

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

1 ч

0
Брза вожња од Љубушког до Мостара

БиХ

Дивљом вожњом за 17 минута прешао дионицу за коју је потребно 34 минута: Све снимао и објавио

1 ч

1

Више из рубрике

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

Република Српска

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

1 ч

0
Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

Република Српска

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

1 ч

0
Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у

Република Српска

Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у

2 ч

0
Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

Република Српска

Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner