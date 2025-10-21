Министарство трговине и туризма: Свако ново запошљавање прати динамику пословања

Извор:
АТВ
21.10.2025
18:43
Министарство трговине и туризма Републике Српске саопштило је након медијских објава о "измишљању радних мјеста у јавној управи" да измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој дирекцији за промет наоружања и војне опреме искључиво прате потребе испуњавања свакодневне радне динамике и планова пословања.
Објављене измјене систематизације ни на који начин не подразумијевају попуњавање систематизованих радних мјеста одмах по ступању на снагу ових измјена, већ искључиво предвиђају дефинисање радних мјеста у Дирекцији у складу са препознатим потребама, саопштено је из Министарства, у чијој је надлежности Дирекција.
Како су навели, свако ново запошљавање ће се, као и претходном периоду, реализовати у складу са планираним и расположивим финансијским средствима.
Влада Републике Српске и ресорна министарства пажљиво прате пословање свих институција, установа и јавних предузећа.
Сваки руководилац у обавези је да пословање и запошљавања прилагоди усвојеним буџетима и плановима, а свако непридржавање усвојеним актима и политикама Владе Републике Српске биће предмет анализа и евентуалних санкција, додаје се у саопштењу.
Узимајући у обзир да се у медијским објавама највећа пажња посвећује радном мјесту службеника за односе с јавношћу, а да се наводи и то да јавност није упозната са радом Дирекције, у Министарству сматрају да се наведено може искористити као додатна потврда исправности препознате потребе о дефинисању таквог радног мјеста.
