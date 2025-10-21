Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

Извор:
Министар енергетике и рударства Петар Ђокић изјавио је да је Република Српска спремна да настави да уредно снабдијева дистрикт електричном енергијом и да је данас у Брчком разговарано о моделу који би омогућио да то у 2026. години чини и ФБиХ, што до сада није радила.
Ђокић је изјавио да је на састанку у Брчком, на којем је био и ресорни федерални министар Ведран Лакић, постигнута сагласност о координационом тијелу сачињеног од представника влада, два министра, директора електропривреда и других сарадника који би радили на дефинисању модела електроснабдијевања дистрикта у 2026. години.
- Разлог зашто ФБиХ није учествовала јесте велика разлика у цијени. Република Српска је свих претходних година имала нижу, повољнију продајну цијену електричне енергије за Брчко дистрикт - рекао је Ђокић након састанка са федералним министром енергије, рударства и индустрије Ведраном Лакићем, представницима електропривреда у БиХ и градоначелником Синишом Милићем.
Он је нагласио да је Република Српска за обезбјеђење електричне енергије за потребе Брчког од 2008. до 2025. године готово донирала дистрикту 308 милиона КМ.
Ђокић је навео да је данас разговарано о важним енергетским питањима важним за Брчко, али и о енергетским искушењима када је у питању БиХ.
Градоначелник Синиша Милић је истакао да је најважније да Брчко дистрикт неће остати без снабдијевања електричном енергијом.
Милић је рекао да су двојица министара исказали спремност да од понедјељка крену разговори о модалитетима снабдијевања електричном енергијом дистрикта по најповољнијим цијенама.
- Не можемо очекивати да имамо бенефите веће него што их имају грађани у Републици Српској и Федерацији - рекао је Милић новинарима.
Он је навео да би координационо тијело требало да се бави питањем енергетске стабилности дистрикта, односно предлагањем рјешења како да дође до позиције да буде аутономно у том сектору.
Напоменуо је да је разговарано и о питању гасификације у дистрикту, јер ће бити чвориште два гасовода, једног који ради Српска, а други ФБиХ.
Федерални министар Лакић потврдио да ће радни тимови све три електропривреде у БиХ договорити модел снабдијевања дистрикта у наредној години и сигуран је да ће то изродити најбоље услове.
- Желимо да пошаљемо поруку да се исправи неправда према дистрикту - рекао је Лакић и додао захвалио министру Ђокићу јер су заједно показали да енергетике превазилази границе и да се гледа шири контекст.
Напоменуо је и да је током разговора било ријечи о гасу који веома брзо мора доћи у БиХ у већем капацитету, али је нагласио да треба обезбиједити гасну инфрастурктуру која ће омогућити ниже цијене.
