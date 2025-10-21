Logo

Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Петар Ђокић изјавио је да је Република Српска спремна да настави да уредно снабдијева дистрикт електричном енергијом и да је данас у Брчком разговарано о моделу који би омогућио да то у 2026. години чини и ФБиХ, што до сада није радила.

Ђокић је изјавио да је на састанку у Брчком, на којем је био и ресорни федерални министар Ведран Лакић, постигнута сагласност о координационом тијелу сачињеног од представника влада, два министра, директора електропривреда и других сарадника који би радили на дефинисању модела електроснабдијевања дистрикта у 2026. години.

Полиција Србија

Хроника

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

- Разлог зашто ФБиХ није учествовала јесте велика разлика у цијени. Република Српска је свих претходних година имала нижу, повољнију продајну цијену електричне енергије за Брчко дистрикт - рекао је Ђокић након састанка са федералним министром енергије, рударства и индустрије Ведраном Лакићем, представницима електропривреда у БиХ и градоначелником Синишом Милићем.

Он је нагласио да је Република Српска за обезбјеђење електричне енергије за потребе Брчког од 2008. до 2025. године готово донирала дистрикту 308 милиона КМ.

Ђокић је навео да је данас разговарано о важним енергетским питањима важним за Брчко, али и о енергетским искушењима када је у питању БиХ.

Брза вожња-Љубушки-Мостар-21102025

БиХ

Дивљом вожњом за 17 минута прешао дионицу за коју је потребно 34 минута: Све снимао и објавио

Градоначелник Синиша Милић је истакао да је најважније да Брчко дистрикт неће остати без снабдијевања електричном енергијом.

Милић је рекао да су двојица министара исказали спремност да од понедјељка крену разговори о модалитетима снабдијевања електричном енергијом дистрикта по најповољнијим цијенама.

- Не можемо очекивати да имамо бенефите веће него што их имају грађани у Републици Српској и Федерацији - рекао је Милић новинарима.

Он је навео да би координационо тијело требало да се бави питањем енергетске стабилности дистрикта, односно предлагањем рјешења како да дође до позиције да буде аутономно у том сектору.

Влада Републике Српске

Република Српска

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

Напоменуо је да је разговарано и о питању гасификације у дистрикту, јер ће бити чвориште два гасовода, једног који ради Српска, а други ФБиХ.

Федерални министар Лакић потврдио да ће радни тимови све три електропривреде у БиХ договорити модел снабдијевања дистрикта у наредној години и сигуран је да ће то изродити најбоље услове.

- Желимо да пошаљемо поруку да се исправи неправда према дистрикту - рекао је Лакић и додао захвалио министру Ђокићу јер су заједно показали да енергетике превазилази границе и да се гледа шири контекст.

savjet bezbjednosti un

Свијет

Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије

Напоменуо је и да је током разговора било ријечи о гасу који веома брзо мора доћи у БиХ у већем капацитету, али је нагласио да треба обезбиједити гасну инфрастурктуру која ће омогућити ниже цијене.

Петар Ђокић

Брчко

