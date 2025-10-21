Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у

Извор:
СРНА
21.10.2025
17:24
Коментари:0
Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је судија Суда БиХ Сена Узуновић изашла из оквира својих надлежности када је самостално упутила допис ЦИК-у тражећи провођење пресуде против предсједника Милорада Додика.
Вулићева је нагласила да од вршиоца дужности предсједника Суда БиХ Минке Крехо очекује да се хитно огласи и разјасне да ли Узуновићева има овлашћење да иступа у име Суда БиХ или је ријеч о самоиницијативном, осветничком и непримјереном дјеловању које захтијева реакцију.
Република Српска
Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље
Вулићева је напоменула да се у наведеном предмету изјаснило Апелационо одјељење Суда БиХ и да је правно он завршен, али да онда на сцену ступа Узуновићева, која се покушава ставити изнад Суда и Апелационог одјељења.
"Конфузија, безакоње и непримјерен утицај је амбијент у којем такве особе функционишу из разлога што за улогу у рату нису никада одговарали", додала је Вулићева.
Она пита од када судија појединац себи може приписивати улогу цијелог Суда БиХ, подсјећајући да судија појединац нема никакво законско ни институционално овлашћење да иступа у име Суда БиХ, нити да се јавно обраћа другим институцијама у име Суда БиХ.
Република Српска
Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе
"Суд има предсједника и службу за односе с јавношћу који су једини надлежни да заступају ставове институције", рекла је Вулићева и навела да судија појединац не може бити ни тумач пресуде, ни орган који захтијева њено спровођење.
Суд, додала је, доноси пресуду, а њено тумачење и извршење припадају надлежним органима, не појединцима.
Србија
Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив
"Овакво понашање представља грубо прекорачење овлашћења и нарушава и онако укаљаног углед правосуђа. Суд БиХ није и не смије бити приватна платформа појединаца за политичке поруке или лична тумачења судских одлука", истакла је Вулићева.
Хроника
2 ч1
Савјети
2 ч0
Породица
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму