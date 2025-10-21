Logo

Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у

Извор:

СРНА

21.10.2025

17:24

Коментари:

0
Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у

Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је судија Суда БиХ Сена Узуновић изашла из оквира својих надлежности када је самостално упутила допис ЦИК-у тражећи провођење пресуде против предсједника Милорада Додика.

Вулићева је нагласила да од вршиоца дужности предсједника Суда БиХ Минке Крехо очекује да се хитно огласи и разјасне да ли Узуновићева има овлашћење да иступа у име Суда БиХ или је ријеч о самоиницијативном, осветничком и непримјереном дјеловању које захтијева реакцију.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

Вулићева је напоменула да се у наведеном предмету изјаснило Апелационо одјељење Суда БиХ и да је правно он завршен, али да онда на сцену ступа Узуновићева, која се покушава ставити изнад Суда и Апелационог одјељења.

"Конфузија, безакоње и непримјерен утицај је амбијент у којем такве особе функционишу из разлога што за улогу у рату нису никада одговарали", додала је Вулићева.

Она пита од када судија појединац себи може приписивати улогу цијелог Суда БиХ, подсјећајући да судија појединац нема никакво законско ни институционално овлашћење да иступа у име Суда БиХ, нити да се јавно обраћа другим институцијама у име Суда БиХ.

Александар Гогановић

Република Српска

Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

"Суд има предсједника и службу за односе с јавношћу који су једини надлежни да заступају ставове институције", рекла је Вулићева и навела да судија појединац не може бити ни тумач пресуде, ни орган који захтијева њено спровођење.

Суд, додала је, доноси пресуду, а њено тумачење и извршење припадају надлежним органима, не појединцима.

Марко Ђурић

Србија

Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив

"Овакво понашање представља грубо прекорачење овлашћења и нарушава и онако укаљаног углед правосуђа. Суд БиХ није и не смије бити приватна платформа појединаца за политичке поруке или лична тумачења судских одлука", истакла је Вулићева.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

zlostavljanje djece

Хроника

Отац силовао кћерку 267 пута: Све је почело када је дјевојчица имала пет година, а ево колику казну је добио

2 ч

1
Трик који помаже меду да се не поквари

Савјети

Трик који помаже меду да се не поквари

2 ч

0
Породица дјеца шетња

Породица

Истраживање показало: Породице са оволико дјеце су најсрећније

2 ч

0
Метеори небо

Занимљивости

Вечерас нас очекује киша метеора: Ево када је најбоље вријеме за посматрање

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

Република Српска

Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

2 ч

0
Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

Република Српска

Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

2 ч

0
Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

Република Српска

Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

3 ч

0
Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

Република Српска

Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner