Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

Предсједник Милорад Додик рекао је да зна исход сједнице Савјета безбједност УН која ће бити одржана крајем мјесеца и да о томе не може да говори, али да зна да је Кристијан Шмит у безизлазној ситуацији, јер се Република Српска залаже за његову одговорност због свега што је направио.
"Припремамо све што је неопходно да га тужимо у САД-у и Европи за ово што је урадио. Није му лако, видим да трчи по неким амбасадама, плаче и говори како га је натјерао /Мајкл/ Марфи. То само доказује колики је он кретен", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да Шмит нема мандат, те да поред тога говори да није мислио оно што је сам урадио.
- Покушаћемо рехабилитовати и поставити нову позицију Републике Српске. Да ли ћемо то учинити у Бриселу не знам јер тамо сједе неизабрани људи. Велика је разлика између тога гдје је народ изабрао Доналда Трампа и тамо гдје је Фон дер Лајен изабрала нека група људи - истакао је предсједник Додик.
Он је додао да је измишљена прича о новом приступу земаља региона у ЕУ, а све с једним циљем - зато што хоће да приме Украјину.
"Намјера ових из Европе је да проблематизују ситуацију на континенту. То говори колико су они без стратегије. Немају лидере, сировине и вриједности. Сада говоре како сви улазе у ЕУ", рекао је Додик.
Он каже да нове чланице у ЕУ не би имале право гласа и да би приступ значио послушност.
"То значи да ми морамо, по њима, одмах увести санкције Русији. Тај филм неће гледати", поручио је Додик.
Додик је оцијенио да формирање Покрета "Сигурна Српска" представља експеримент и подвалу попут приче о невладином сектору који добија паре од западних влада.
"Стално неке подвале. Будите јасни - да ли хоћете независност Републике Српске или не. Ако хоћете, онда морате са нама. Овим покретом опозиција се дијели, као и ПДП", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је навео да је владајућа коалиција у Републици Српској снажна и да намјерава да изађе на предстојеће изборе због Републике Српске.
"Одабрали смо пут којим идемо. Нападамо тамо гдје можемо и идемо до краја. Негдје ударимо у зид и онда схватимо да морамо да станемо. Сада покушавамо да прођемо тај зид", рекао је Додик.
Он је упитао да ли оснивачи Покрета "Сигурна Српска" мисле озбиљно када кажу да су га формирали да се бори против корупције?
"Па у Бањалуци није могуће да се направи ниједан регулациони план док се не плати унапријед. Да ли неко у власти има са надимком `трећина`? Свима је познато о чему се ради. Колико видим један дио партија из опозиције не прати ту коалицију. Шта ме брига хоће ли или неће", рекао је Додик.
Он је навео да не тврди да у Републици Српској нема корупције, те да захтијева од МУП-а да минимална злоупотреба у том погледу има максималну казну.
"Свако ко ми донесе било какав доказ о корупцији истог тренутка ће тај неко одлетјети са функције министра, директора или било ко други", рекао је Додик, напомињући да најмоћније земље свијета нису ријешиле проблем корупције у цјелини.
Одговарајући на питање новинара зашто нико није у затвору због корупције, Додик је рекао да су адреса за то тужилаштво и суд.
"То је посебно измјештена каста која ради само за своје интересе. У суду и тужилаштву је највећи облик корупције. Можда ћемо једног дана донијети одлуку о укидању суда и тужилаштва Републике Српске, а након пет дана поново донијети одлуку о формирању у којем мора бити заступљен нови састав", закључио је Додик.
Додик je рекао поводом одлуке Брисела да од 1. јануара 2026. године забрани транзит руског гаса кроз ЕУ, да Република Српска са партнерима има договорене залихе гаса за ову гријну сезону.
Додик је рекао да вјерује да Република Српска неће имати проблема са гасом и да није велики потрошач овог енергента.
"Са нашим партнерима смо договорили да обезбиједимо одређене резерве за ову гријну сезону. Шта ће бити са Сарајевом - немам појма. И када сам помагао да гас буде по нижој цијени, они то нису примјећивали. Мислим да ми нећемо имати проблем са гасом, али све зависи од тога колико је то оперативна одлука", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је напоменуо да Републици Српској није забрањено кориштење гаса, нити могу да јој забране, али да је проблем што је забрањен транзит преко ЕУ.
Додик је додао да постоји и алтернатива, али да она захтијева компликоване процедуре, као што је промјена технологије, ланца снабдијевања, те формирање фабрике која ће компримовани гас претварати у течни.
"То су све проблеми које нам сервира неодговорна европска политика", рекао је Додик.
