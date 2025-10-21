Logo

Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

21.10.2025

Адвокат Миљкан Пуцар истакао је за РТРС да је Милорад Додик предсједник СНСД-а, све док је уписан у судски регистар.

Против одлуке ЦИК-а, да је господин Милорад Додик, предсједник СНСД-а, била је уложена жалба и Суд БиХ је заузео веома јасан став, каже Пуцар.

"Тако да морам признати да ја то нисам видио да Суд, на тај начин, дописује са једном институцијом, као што је ЦИК. Такође, морам рећи да оно што је наведено у образложењу, по мени не стоји. У правоснажној пресуди стоји веома јасно да не може да обавља било коју политичку функцију, али постоји једна најбитнија ствар у томе, а то је који се финансира из јавних средстава. Финансирање из јавних средстава, то значи да се финансира из буџета или јавних предузећа. Ми знамо сви добро да се политичке партије не финансирају из буџета. То је некада било, више то не постоји", навео је Пуцар.

Према томе, истиче он, ако нема финансирање из јавних средстава, то јесте буџета или јавних предузећа, у претежном дјелу не можете забранити било коме да буде на тој функцији.

"Ја ћу повући једну аналогну ствар, а то је - да ли то значи да Милорад Додик не може да буде ни директор неке приватне фирме? И приватна фирма је правно лице. Политичка партија је правно лице. Може. Може, јер се не финансирају из јавних средстава. Према томе сматрам да је овакво заузето о мишљење мимо пресуде и мимо Закона о кривичном поступку БиХ недопустиво", истиче Пуцар.

Каже, да све од онога момента док је уписан у судски регистар, он /Милорад Додик/ је предсједник политичке партије СНСД.

"Шта ће ЦИК направити и како ће поступити, како ће се даље бити, ја не могу предвиђати. То су ствари које се не предвиђају. Јер понашање ЦИК-а је веома јасно. Било је на провјери и била је уложена жалба. Суд БиХ заузео веома јасно мишљење, да може да буде предсједник политичке партије. Према томе сматрам да се то са права залази у политику", истиче Пуцар.

Миљкан Пуцар

