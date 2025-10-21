Генералу Младићу све лошије: ''У случају да му се нешто деси, неће ни покушати да га реанимирају''

Извор:
Љекарски извјештаји о српском генералу Ратку Младићу, који је непокретан у хашкој болници, говоре да му се стање погоршава, а у случају да му се нешто деси неће ни покушати да га реанимирају, рекао је његов син Дарко Младић.
''Извjештаји су такви да је стање лошије него што је било. То је, нажалост, нешто што смо ми и очекивали иако Трибунал ангажује експерте који изгледа да имају задатак да дају нетачне извjештаје којима олакшавају стање'', рекао је Дарко, поводом недавне посјете српских љекара генералу у хашкој болници.
Он је навео да се здравствено стање генерала погоршава и даље у свим аспектима, укључујући и когнитивни, а и вратиле су се инфекције за које су у Трибуналу тврдили да су излијечили.
''Прогнозе су такве да је он на крају живота. То чак и љекари у холандском притвору не споре. Они исто сматрају да му је врло лоша прогноза, чак и краткотрајна'',рекао је Дарко.
За разлику од болести генерала Небојше Павковића, који је убрзо након пуштања на слободу због тешке болести преминуо, што је медицина и могла да предвиди, у случају генерала Младића, наводи Дарко, стање није тако јасно дефинисано и у Хашком трибуналу то експлоатишу.
''Кажу да то није акутно-терминална болест. Па шта значи акутно-терминална болест, морају да се увјере 200 одсто да ће да умре у врло кратком року да би га пустили? То је у суштини смртна пресуда. Они не дозвољавају да се он пусти на лијечење, гдје би можда могао да буде продужен живот бар за неки кратак период, ако ништа друго'', рекао је Дарко Младић.
Он је подсјетио да је генерал имао недавно мању хируршку интервенцију гдје му је одстрањен дио пете страдао од инфекције.
''Када су нас одбијали, њихови експерти су рекли да је остеомијелитис (инфекција кости) излијечен. А наравно да није. А њихов извјештај из јуна у којем су причали да је све како треба сад су пали у воду. Међутим, изгледа да то сад у њима очигледно није ни битно'', додао је Дарко.
Он је навео да је генерал Младић апсолутно непокретан.
''Питање је сад да ли уопште можемо и да га вратимо, односно и када би га довели овде да ли би успели да га дигнемо на ноге у том стању'', навео је Дарко.
Он је додао да су у хашкој болници прешли на палијативну његу генерала Младића, што значи да га не лијече, него му само те болове уклањају.
"Смањили су интервенције, у случају да му се нешто деси, неће ни покушати да га реанимирају. Све су то неке ствари које су нама веома спорне. Добили су у неком тренутку да то може и сад игноришу, односно изнијели су став да у случају најгорег не би га реанимирали - рекао је Дарко, подсјетивши да су се раније и генерал и његова породица успротивили томе.
Он је подсјетио да извјештаји српских љекара, који су прегледали Младића у хашкој болници, још нису фајлирани, јавља Срна.
Генерал Младић преживио је у хашком притвору и болници неколико можданих удара, има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују.
Прошле године у једној холандској болници уграђен му је пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава и од тада су му отказали бубрези.
Међународни механизам за кривичне судове одбио је хитан захтјев одбране генерала Ратка Младића за привремено или условно пријевремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања.
Генерал Младић је ухапшен је 26. маја 2011. у Лазареву код Зрењанина, а Хашки трибунал га је правоснажно осудио на доживотну казну затвора 2021. године.
