Додик: Српска неће имати проблема са гасом, договорене залихе за гријну сезону

Извор:
СРНА
21.10.2025
13:32
Предсједник Милорад Додик рекао је, поводом одлуке Брисела да од 1. јануара 2026. године забрани транзит руског гаса кроз ЕУ, да Република Српска са партнерима има договорене залихе гаса за ову гријну сезону.
Додик је рекао да вјерује да Република Српска неће имати проблема са гасом и да није велики потрошач овог енергента.
"Са нашим партнерима смо договорили да обезбиједимо одређене резерве за ову гријну сезону. Шта ће бити са Сарајевом - немам појма. И када сам помагао да гас буде по нижој цијени, они то нису примјећивали. Мислим да ми нећемо имати проблем са гасом, али све зависи од тога колико је то оперативна одлука", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је напоменуо да Републици Српској није забрањено кориштење гаса, нити могу да јој забране, али да је проблем што је забрањен транзит преко ЕУ.
Додик је додао да постоји и алтернатива, али да она захтијева компликоване процедуре, као што је промјена технологије, ланца снабдијевања, те формирање фабрике која ће компримовани гас претварати у течни.
"То су све проблеми које нам сервира неодговрона европска политика", рекао је Додик.
